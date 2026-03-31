Сборная Турции обыграла Косово и вышла на чемпионат мира
Единственный гол забил Актюркоглу
Во вторник, 31 марта, состоялся поединок плей-офф квалификации чемпионата мира между сборными Косова и Турции.
Поединок прошел в Приштине на стадионе «Фадиль Воккри».
Победителем противостояния вышла Турция благодаря единственному голу Керема Актюркоглу. на чемпионате мира Турция сыграет в группе D, где ее соперниками станут США, Парагвай и Австралия.
Чемпионат мира. Плей-офф квалификации
Косово – Турция – 0:1
Гол: Актюркоглу, 54
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
