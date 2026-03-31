Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
31 марта 2026, 23:43 | Обновлено 31 марта 2026, 23:52
Сборная Турции обыграла Косово и вышла на чемпионат мира

Единственный гол забил Актюркоглу

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Турции

Во вторник, 31 марта, состоялся поединок плей-офф квалификации чемпионата мира между сборными Косова и Турции.

Поединок прошел в Приштине на стадионе «Фадиль Воккри».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победителем противостояния вышла Турция благодаря единственному голу Керема Актюркоглу. на чемпионате мира Турция сыграет в группе D, где ее соперниками станут США, Парагвай и Австралия.

Чемпионат мира. Плей-офф квалификации

Косово – Турция – 0:1

Гол: Актюркоглу, 54

По теме:
РЕБРОВ: «Почему вы волнуетесь? Не думайте, что я держусь за это место»
Сергей РЕБРОВ не сдержал эмоций: «Я поговорил с Шевченко и...»
Не Гуцуляк. Назван Лев матча Украина – Албания
Даниил Кирияка Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
Футбол | 31 марта 2026, 19:28 18
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию

Впереди у команды Мельгосы исключительно лобовые матчи против конкурентов

Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
Бокс | 31 марта 2026, 08:12 1
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии

Максим Продан нашел дополнительный источник дохода

ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Де Дзерби возглавил Тоттенхэм
Футбол | 31.03.2026, 19:01
ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Де Дзерби возглавил Тоттенхэм
ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Де Дзерби возглавил Тоттенхэм
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Футбол | 31.03.2026, 08:33
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
«Сильный нападающий». Легенда Утрехта сделал заявление о Степанове
Футбол | 31.03.2026, 22:52
«Сильный нападающий». Легенда Утрехта сделал заявление о Степанове
«Сильный нападающий». Легенда Утрехта сделал заявление о Степанове
Популярные новости
Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
30.03.2026, 18:52 14
Теннис
Ястремская удачно стартовала на пятисотнике в Чарльстоне, выбив нейтралку
Ястремская удачно стартовала на пятисотнике в Чарльстоне, выбив нейтралку
30.03.2026, 19:49 7
Теннис
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 88
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
30.03.2026, 08:55
Авто/мото
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
30.03.2026, 07:42 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
31.03.2026, 09:41 3
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»
АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»
30.03.2026, 19:35 3
Футбол
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 61
Футбол
