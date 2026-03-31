  4. Карпаты отказались от подписания бразильца из-за игрока Динамо
31 марта 2026, 13:39
Карпаты отказались от подписания бразильца из-за игрока Динамо

«Львы» согласовали аренду Рубчинского и оставили у себя Бруниньо

Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Изеппе

В зимнее трансферное окно «Карпаты» планировали всерьез усилить среднюю линию, в том числе и за счет приглашения иностранцев.

Новичком «зелено-белых» должен был стать 19-летний игрок «Атлетико Минейро» Матеус Изеппе, с которым велись предметные переговоры и футболисту даже планировали купить билет в Европу, но в последний момент ситуация изменилась.

«Карпатам» удалось договориться с «Динамо» об аренде Валентина Рубчинского, а также в команду вернулся бразилец Бруниньо, который изначально планировал сменить клуб.

В результате «Карпаты» решили сохранить около миллиона евро, в которые мог обойтись трансфер Изеппе.

Примечательно, что на покупке Изеппе ранее настаивал шеф-скаут «Карпат» Глеб Корниенко, с которым клуб попрощался в середине января.

Карпаты Львов Валентин Рубчинский Атлетико Минейро Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Бруниньо
Алексей Сливченко Источник: Inside UPL
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ребров может напихать. И в сборной есть лидеры»
