Карпаты отказались от подписания бразильца из-за игрока Динамо
«Львы» согласовали аренду Рубчинского и оставили у себя Бруниньо
В зимнее трансферное окно «Карпаты» планировали всерьез усилить среднюю линию, в том числе и за счет приглашения иностранцев.
Новичком «зелено-белых» должен был стать 19-летний игрок «Атлетико Минейро» Матеус Изеппе, с которым велись предметные переговоры и футболисту даже планировали купить билет в Европу, но в последний момент ситуация изменилась.
«Карпатам» удалось договориться с «Динамо» об аренде Валентина Рубчинского, а также в команду вернулся бразилец Бруниньо, который изначально планировал сменить клуб.
В результате «Карпаты» решили сохранить около миллиона евро, в которые мог обойтись трансфер Изеппе.
Примечательно, что на покупке Изеппе ранее настаивал шеф-скаут «Карпат» Глеб Корниенко, с которым клуб попрощался в середине января.
