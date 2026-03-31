«Никогда не знаешь, когда настанет конец». Тренер Португалии – о Роналду

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем Криштиану Роналду:

«Я быстро понял, что в случае с Криштиану не стоит строить прогнозов на будущее. У него выдающийся менталитет: он всегда стремится быть в лучшей форме на сегодняшний день. Если спросите его, он скажет то же самое. Он не строит никаких планов.

Это правда, что у него травма мягких тканей. Вероятно, на следующей неделе он сможет начать подготовку к групповым тренировкам. Это не серьезная проблема.

Криштиану – наш капитан. Он оказал огромное влияние и сыграл важную роль. С ним мы выиграли Лигу наций. Его роль важна для нашей команды: он завершает атаки в штрафной площади, представляет угрозу для ворот соперника и умеет завершать действия у ворот. Его менталитет очень вдохновляет. Он живет каждый день, как будто он последний, и стремится к совершенству. Никогда не знаешь, когда наступит конец».

Ранее Португалия без Роналду сыграла вничью с Мексикой.