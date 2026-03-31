31 марта 2026, 11:26
Пробить дно в Лондоне. Хроника катастрофы Тудора в Тоттенхэме

Обозреватель Sport.ua – о закономерном провале хорвата в «Хотспурс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Порой кажется, что хуже уже быть попросту не может, однако вереница последующих событий доказывает обратное. И то, что ранее казалось дном, впоследствии оказывается вполне себе приемлемым вариантом.

На фоне работы Игора Тудора в «Тоттенхэме» меркнут все предыдущие неудачливые наставники «шпор». Назначенный в минувшее летнее межсезонье на должность тренера «Тоттенхэма» датчанин Томас Франк после фиаско Тудора видится квалифицированным и вменяемым специалистом, которому просто не дали времени, чтобы донесли подопечным свою философию. А Ангелос Постекоглу, уволенный из «Тотнэма» перед назначением Франка, на фоне Тудора смотрится не иначе, как исполином, со своим Кубком Лиги Европы.

В принципе, уже в назначении Тудора на вакантное после Франка место скрывался подвох. Специалист, главным достижением которого был вывод «Вероны» из турнирного дна в турнирные середняки, невесть почему и невесть кем был провозглашен не кем иным, а «кризисным менеджером». Хотя на поверку этот «кризисный менеджер» не совладал ни с одним амбициозным проектом, которым рулил. Речь идет о «Марселе», «Лацио» и особенно «Ювентусе».

Со «Старой синьорой» Тудор сумел в минувшем сезоне финишировать в зоне Лиги чемпионов, однако вряд ли в том финише есть львиная доля заслуги этого специалиста. Туринскому гранду просто требовался тренер, который не настолько пресыщенный тактическими заморочками, каким был предыдущий наставник (Тьяго Мотта). «Бери побольше, бросай подальше», – вот по такому нехитрому алгоритму работал «Ювентус» Тудора.

До поры до времени такого примитивного инструментария хватало. Но когда начался новый сезон, когда исчез эффект новизны, когда нужно было давать что-то еще вдобавок к «бей-беги», тогда Тудор и доказал, что попросту не может совладать с такой махиной, как «Ювентус». Не его это уровень. К сожалению.

К сожалению для тиффози «Юве», ибо Тудор – знаковый игрок для туринских болельщиков. Им наверняка хотелось бы, чтобы он вырос и в крутого тренера. Но пока что – мимо цели. Не вырос.

И вот теперь, после закономерной отставки из «Тоттенхэма», я осторожно предположу, что уже и не вырастет. Потому что хоть и была для этого плодородная почва, но ростки оказались нежизнеспособными. И это, повторюсь, было видно невооруженным взглядом. Тем не менее, «Тоттенхэм» купился. Теперь придется долго отмываться.

«Мы превратили клуб в мирового гиганта», – в своем прощальном напутствии разглагольствовал в начале осени прошлого года Дэниэл Леви, бывший председатель правления «Тоттенхэм Хотспур», который неожиданно покинул свое насиженное место.

Леви был на этой должности с 2001 года. Может, и не имел он права говорить о «мировом гиганте», но, тем не менее, под его чутким руководством «Тоттенхэм» играл в финале Лиги чемпионов и становился вице-чемпионом Англии.

То ли совпадение такое роковое, то ли наваждение, но стоило Леви закрыть за собою дверь, как «шпоры» из «мирового гиганта» превратились в мировое посмешище. При желании можно найти логику в смене Постекоглу на Франка. И даже в отставке Франка, под руководством которого «Тотнэм» не побеждал в восьми подряд матчах, просматриваются рациональные зерна.

Но как можно было довериться, пускай и на полсезона, специалисту, имеющему противоречивую репутацию, склочный характер и напрочь не имеющему опыта работы в АПЛ? Мне почему-то кажется, что будь Леви на своем месте, Тудор бы ни в жизнь не оказался во главе «Тоттенхэма». Однако кривая лондонской мечты его вывела на небывалый доселе уровень. И тут-таки вернула обратно.

47-летний хорват проработал в «Тоттенхэме» лишь полтора месяца. Точнее – 44 дня. Под руководством Игора «шпоры» провели пять матчей в чемпионате, и добыли лишь одно очко – спаслись в игре против «Ливерпуля».

В остальных поединках – уверенные поражения. Причем после разгрома от «Ноттингем Форест» (0:3) команда Игора Тудора упала на 17-е место, опережая зону вылета лишь на одно очко. А до конца чемпионата – лишь семь туров.

Фиаско оказалась и проба Тудора во главе «шпор» в чемпионской Лиге. Лондонцы были разгромлены на выезде «Атлетико» - 2:5, и минимальная домашняя победа – 3:2 стала очень слабеньким утешением. Если вообще стала таковой.

«Тоттенхэм» под руководством Тудора – это будто перекладывание с больной головы на еще более больную. Сложилось такое устойчивое впечатление, что хорват и сам не осознал до конца, куда попал, и, что более показательно, что ему делать с вверенным «хозяйством». Практически в каждом новом матче Тудор применял новую схему. Начинал с 3-5-2, затем перешел на 4-4-2, затем были 3-4-3, потом 4-2-3-1.

В итоге не сыграла ни одна формула. Как и не прижились игроки на «неродных» позициях. Да, в «Тоттенхэме» настоящий травмопад – не доступны сразу 11 игроков основной обоймы, но методы работы Тудора с теми, кто оставался в строю, не выдерживали даже малейшей критики.

Ну, а апофеозом всего этого бедлама стала замена уже на 17 минуте в выездной игре против «Атлетико» молодого вратаря Антонина Кински. Тудор дал шанс 23-летнему киперу дебютировать в Лиге чемпионов, в игре против команды Диего Симеоне, и сам же сломал этот дебют столь ранней заменой.

Очевидно, что молодой чех допустил ошибки, но вряд ли нужно было его так ломать через колено. Во всяком случае, хотя бы во время замены Тудор мог поддержать вратаря, но не сделал этого, демонстративно отвернувшись в противоположную сторону.

По информации британских СМИ, именно эта замена Кински в стиле позднего Виталия Кварцяного и стала точкой невозврата. Футболисты попросту отвернулись от Тудора. Игор потерял раздевалку.

А еще он недавно потерял отца. Как раз накануне проигранного матча «Ноттингем Форест». Подавленный вдвойне тренер не пришел на послематчевую пресс-конференцию. Все уже было понятно: его дни в «Тоттенхэме» сочтены.

За неделю до очередного тура АПЛ «Тоттенхэм» выступил с официальным заявлением, в котором поблагодарил Тудора за сотрудничество, пообещав обнародовать имя нового тренера в ближайшее время.

А тем временем Игор Тудор стал худшим тренером и в истории «шпор», и в истории АПЛ (если брать во внимание наставников, проведших больше пяти матчей во главе одной команды), добыв лишь одно очко в пяти турах.

Хуже в АПЛ было лишь однажды – в бытность главным тренером «Кристал Пэлас» Франка де Бура. Под началом голландца «стекольщики» провели четыре поединка, и во всех проиграли.

Комментарии 3
О, тепер Реброва в Тотнем, нехай добиває
Тудора, як тренера, свого часу дуже переоцінили. Що він і довів останніми результатами
я іноді взагалі не розумію політику клубів і збірних щодо тренерів. Хіба не було очевидно, що якщо ти береш тренера, який до цього нічого не показав, то він не запрацює? Я ще розумію, коли звільняють Аморіма і призначають Карріка — той хоча би кілька років працював з клубом як помічник тренера і навіть був тимчасовим тренером кілька разів. Або Челсі бере Мареску, який до цього переконливо виграв чемпіоншип з Лестером. Але коли солідного тренера, який уже щось досяг, як того ж Мареску в Челсі, беруть і замінюють на ноунейма Росіньйоля, або замість Хабі Алонсо, який створив диво з Байєром, замінюють на ніякого Арбелоа... Але більше за все мене вразило, коли тренера, який нічого не завоював до цього, призначають тренером золотого покоління збірної Бельгії, і він профукав все, і потім його беруть, щоби він очолив практично таке саме золоте покоління збірної Португалії — це взагалі ЯК??? Камон, ваша збірна за складом здатна виграти чемпіонат світу! Як ви можете брати тренера, який нічого не досяг, та ще й іноземця??? Хіба у бельгійців немає фахових тренерів? Я памʼятаю Раймона Гуталса, але і зараз, напевно, вони є. А що казати про португальцях, які цих тренерів експортують в топ-клуби регулярно. Я перестав цю логіку розуміти.
