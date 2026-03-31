В ЛНЗ возмущены решением УПЛ: «Это не выглядит справедливо»

Уже в этот уик-энд стартует решающий отрезок матчей в Украинской Премьер-лиге, по итогам которого определится чемпион, участники еврокубков и команды, которые вылетят в Первую лигу Украины.

Одним из центральных матчей этого отрезка станет «битва» черкасского ЛНЗ и донецкого Шахтера, находящихся на вершине турнирной таблицы. Дирекция УПЛ довольно неожиданно поставила этот матч на понедельник, 13 апреля в 13:00, чем вызвала возмущение у фанатов.

Генеральный директор «фиолетовых» Василий Каюк, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил, почему было принято именно такое решение и обратился к УПЛ, заявив, что все должны быть в равных условиях.

– Василий Васильевич, в каком настроении ваша команда подходит к завершающему этапу чемпионата? Вас ждет очень сложный календарь. «Фиолетовые» готовы к матчу с Кривбассом?

– Команда работает в обычном режиме. Подходим к этому отрезку чемпионата с рабочим настроением и полной концентрацией.

– Матч ЛНЗ – Шахтер пройдет 13 апреля (в понедельник) в 13:00. Прокомментируйте решение дирекции УПЛ поставить центральный матч второй части чемпионата на такой день и время.

– Во-первых, дату и время матчей определяет дирекция УПЛ. Во-вторых, следует учитывать еврокубковый календарь Шахтера. Это команда, представляющая Украину на международной арене и приносящая очки в зачет УЕФА, поэтому к этому нужно относиться с уважением.

– Дальше календарь не станет легче. В 24 туре сыграете с Колосом и у вашей команды будет 4 дня на отдых. Календарь действительно сложный. Не было ли возможности поставить эту игру на другую дату?

Еще раз подчеркну – дату и время матчей определяет дирекция УПЛ. Мы поддерживаем решения, которые работают на общую цель - в частности, поднятие рейтинга Украины, но удивительно, что после этого оказываемся в неравных условиях. В матче с Колосом мы имеем всего несколько дней на восстановление, тогда как соперник получает полноценную неделю подготовки. И это при том, что большинство команд в туре имеют более комфортный график.

Если говорить откровенно, это не выглядит справедливо в контексте борьбы за самые высокие места. Единственная команда, которую здесь не нужно принимать во внимание – это Шахтер, ведь из-за еврокубков они действительно находятся в самых сложных условиях. Во всех остальных случаях хотелось бы видеть более ровный подход. Надеемся, что это не было сделано намеренно и не инициатива конкурентов, такие вещи не должны повторяться в дальнейшем.

– Вы упомянули о возможной инициативе конкурентов – были ли в вашей практике подобные случаи?

– Мы уже проходили подобные истории. Чтобы сыграть против одного из конкурентов в Черкассах, нам пришлось пройти проверку согласно регламенту от УАФ, а также дополнительные внеплановые проверки от УПЛ. При этом со стороны отдельных сторон постоянно звучали сомнения – способны ли Черкассы принять матч чемпионата. Хотя, если говорить прямо, это больше походило на то, что кому-то просто хотелось сыграть дома.

– Какой матч считаете ключевым для своей команды на завершающем этапе сезона?

– Каждый следующий, – сказал Каюк.