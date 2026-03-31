Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В ЛНЗ возмущены решением УПЛ: «Это не выглядит справедливо»
31 марта 2026, 10:12 | Обновлено 31 марта 2026, 10:33
В ЛНЗ возмущены решением УПЛ: «Это не выглядит справедливо»

Василий Каюк выступил с заявлением, раскритиковав решение дирекции УПЛ

ФК ЛНЗ.

Уже в этот уик-энд стартует решающий отрезок матчей в Украинской Премьер-лиге, по итогам которого определится чемпион, участники еврокубков и команды, которые вылетят в Первую лигу Украины.

Одним из центральных матчей этого отрезка станет «битва» черкасского ЛНЗ и донецкого Шахтера, находящихся на вершине турнирной таблицы. Дирекция УПЛ довольно неожиданно поставила этот матч на понедельник, 13 апреля в 13:00, чем вызвала возмущение у фанатов.

Генеральный директор «фиолетовых» Василий Каюк, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил, почему было принято именно такое решение и обратился к УПЛ, заявив, что все должны быть в равных условиях.

– Василий Васильевич, в каком настроении ваша команда подходит к завершающему этапу чемпионата? Вас ждет очень сложный календарь. «Фиолетовые» готовы к матчу с Кривбассом?

– Команда работает в обычном режиме. Подходим к этому отрезку чемпионата с рабочим настроением и полной концентрацией.

– Матч ЛНЗ – Шахтер пройдет 13 апреля (в понедельник) в 13:00. Прокомментируйте решение дирекции УПЛ поставить центральный матч второй части чемпионата на такой день и время.

– Во-первых, дату и время матчей определяет дирекция УПЛ. Во-вторых, следует учитывать еврокубковый календарь Шахтера. Это команда, представляющая Украину на международной арене и приносящая очки в зачет УЕФА, поэтому к этому нужно относиться с уважением.

– Дальше календарь не станет легче. В 24 туре сыграете с Колосом и у вашей команды будет 4 дня на отдых. Календарь действительно сложный. Не было ли возможности поставить эту игру на другую дату?

Еще раз подчеркну – дату и время матчей определяет дирекция УПЛ. Мы поддерживаем решения, которые работают на общую цель - в частности, поднятие рейтинга Украины, но удивительно, что после этого оказываемся в неравных условиях. В матче с Колосом мы имеем всего несколько дней на восстановление, тогда как соперник получает полноценную неделю подготовки. И это при том, что большинство команд в туре имеют более комфортный график.

Если говорить откровенно, это не выглядит справедливо в контексте борьбы за самые высокие места. Единственная команда, которую здесь не нужно принимать во внимание – это Шахтер, ведь из-за еврокубков они действительно находятся в самых сложных условиях. Во всех остальных случаях хотелось бы видеть более ровный подход. Надеемся, что это не было сделано намеренно и не инициатива конкурентов, такие вещи не должны повторяться в дальнейшем.

– Вы упомянули о возможной инициативе конкурентов – были ли в вашей практике подобные случаи?

– Мы уже проходили подобные истории. Чтобы сыграть против одного из конкурентов в Черкассах, нам пришлось пройти проверку согласно регламенту от УАФ, а также дополнительные внеплановые проверки от УПЛ. При этом со стороны отдельных сторон постоянно звучали сомнения – способны ли Черкассы принять матч чемпионата. Хотя, если говорить прямо, это больше походило на то, что кому-то просто хотелось сыграть дома.

– Какой матч считаете ключевым для своей команды на завершающем этапе сезона?

– Каждый следующий, – сказал Каюк.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 21 15 2 4 30 - 12 05.04.26 13:00 Кривбасс - ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ 47
2 Шахтер Донецк 20 14 5 1 48 - 12 04.04.26 15:30 Шахтер Донецк - Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 47
3 Полесье 21 13 3 5 36 - 14 05.04.26 18:00 Полесье - Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье 42
4 Динамо Киев 21 12 5 4 49 - 23 04.04.26 18:00 Динамо Киев - Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов 41
5 Кривбасс 21 9 7 5 33 - 28 05.04.26 13:00 Кривбасс - ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс 34
6 Металлист 1925 20 9 7 4 24 - 13 04.04.26 13:00 Колос Ковалевка - Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс 34
7 Колос Ковалевка 21 8 8 5 20 - 20 04.04.26 13:00 Колос Ковалевка - Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье 32
8 Заря 20 7 7 6 27 - 24 05.04.26 15:30 Оболонь - Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 28
9 Карпаты Львов 21 6 8 7 29 - 26 04.04.26 18:00 Динамо Киев - Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов 26
10 Оболонь 21 6 6 9 17 - 33 05.04.26 15:30 Оболонь - Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь 24
11 Верес 20 5 7 8 16 - 24 05.04.26 18:00 Полесье - Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава 22
12 Кудровка 21 5 6 10 24 - 35 06.04.26 18:00 Эпицентр - Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 21
13 Эпицентр 21 6 2 13 25 - 35 06.04.26 18:00 Эпицентр - Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ 20
14 Рух Львов 21 6 1 14 16 - 32 04.04.26 15:30 Шахтер Донецк - Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов 19
15 Александрия 21 2 5 14 14 - 40 03.04.26 15:30 Полтава - Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь 11
16 Полтава 21 2 3 16 16 - 53 03.04.26 15:30 Полтава - Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава 9
Полная таблица

ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ - Шахтер Колос - ЛНЗ Кривбасс - ЛНЗ Кривбасс Кривой Рог
Олег Вахоцкий
завалять лнз, як не судді, то чинуші
