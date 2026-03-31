Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч сборной Албании выступил с заявлением перед матчем против Украины
Сборная УКРАИНЫ
31 марта 2026, 09:28
940
0

Коуч сборной Албании выступил с заявлением перед матчем против Украины

Силвиньо поделился ожиданиями от контрольного матча

31 марта 2026, 09:28 | Обновлено 31 марта 2026, 09:29
940
0
Коуч сборной Албании выступил с заявлением перед матчем против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Силвиньо

Главный тренер национальной сборной Албании Силвиньо поделился ожиданиями от контрольного матча против национальной сборной Украины.

– Насколько сложно готовиться к матчу против Украины на фоне болезненного поражения в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026 от Польши?

– Это всегда непросто – выходить на поле после таких поединков, как против Польши. Когда ты готовишься, находишься на пике своих возможностей и терпишь поражение в матче всей жизни. Мы знаем силу сборной Украины. Это очень техническая команда с качественными игроками, выступающими в топ-чемпионатах. Мы уважаем соперника, но готовимся показать свою игру.

– Что вы думаете о стиле игры команды Сергея Реброва?

– Конечно, Украина расстроена, как и мы, что не удалось выйти в финал плей-офф отбора ЧМ-2026. Мы ждем тяжелую игру, потому что прекрасно понимаем, кому будем противостоять. Возможно, я внесу несколько изменений в стартовый состав, но все равно считаю этот поединок важным. У нас есть опыт игры с Украиной в Лиге наций. Так что, повторюсь, мы знаем, насколько сильный у нас соперник, – сказал Силвиньо.

Матч Украина – Албания запланирована на вторник, 31 марта. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем