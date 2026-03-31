Известный форвард рассказал, почему не вернулся в клуб: «Все, чего хочу»

Бельгийский нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку впервые прокомментировал слухи и скандалы вокруг своей персоны во время международной паузы.

Игрок отправился на матчи сборной Бельгии, однако досрочно покинул ее расположение. При этом форвард не вернулся обратно в «Наполи», а остался в Бельгии для проведения индивидуальных тренировок.

Итальянский клуб уже оштрафовал нападающего за его действия, также возможно отстранение Ромелу от команды.

«Этот сезон был для меня очень тяжелым – из-за травмы и личной утраты… Я знаю, что в последние дни было много разговоров вокруг моей ситуации, и важно все прояснить. Правда в том, что на протяжении последних нескольких недель я не чувствовал себя хорошо физически, поэтому прошел обследование, когда находился в Бельгии. Оно показало воспаление и скопление жидкости в мышце-сгибателе бедра рядом с рубцовой тканью, ведь это уже вторая проблема с момента моего возвращения в начале ноября…

Я решил проходить реабилитацию в Бельгии, чтобы быть готовым помочь, когда меня вызовут… Думаю, большинство из вас видели интервью, которое я дал в Вероне… Я никогда не мог бы отвернуться от «Наполи», никогда… Нет ничего, чего я хотел бы больше, чем играть и побеждать вместе со своей командой… Но сейчас я должен убедиться, что на 100% готов с медицинской точки зрения, ведь в последнее время это было не так, и это сказалось на моем психологическом состоянии…

Этот год был непростым… но в итоге я вернусь и помогу «Наполи» и национальной сборной достичь своих целей, когда меня вызовут… Это все, чего я хочу», – написал Лукаку.