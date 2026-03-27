Наполи готовит серьезное наказание для звездного форварда

«Наполи» готов принять решительные меры против Ромелу Лукаку: нападающий будет немедленно исключен из состава первой команды, если не вернется к тренировкам до 31 марта.

Бельгийский форвард восстановился после травмы, но остался на родине, решив не оставаться в лагере национальной сборной, которая отправилась в США на матчи со «звездно-полосатой» командой и Мексикой. В то же время его ждут на тренировочной базе «Наполи» перед заключительным отрезком сезона.

Лукаку уже попал на крупный штраф. Если он не вернется в команду до вторника, то будет отстранен от работы с первой командой.

В текущем сезоне 32-летний бельгиец провел на поле всего 64 минуты в семи матчах и отметился одним голом.