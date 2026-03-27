Наполи готовит серьезное наказание для звездного форварда
Ромелу Лукаку остался на родине и отказался возвращаться в «Наполи»
«Наполи» готов принять решительные меры против Ромелу Лукаку: нападающий будет немедленно исключен из состава первой команды, если не вернется к тренировкам до 31 марта.
Бельгийский форвард восстановился после травмы, но остался на родине, решив не оставаться в лагере национальной сборной, которая отправилась в США на матчи со «звездно-полосатой» командой и Мексикой. В то же время его ждут на тренировочной базе «Наполи» перед заключительным отрезком сезона.
Лукаку уже попал на крупный штраф. Если он не вернется в команду до вторника, то будет отстранен от работы с первой командой.
В текущем сезоне 32-летний бельгиец провел на поле всего 64 минуты в семи матчах и отметился одним голом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Национальная команда потерпела поражение от Швеции и прекратила борьбу за выход на ЧМ-2026
Олег Федорчук считает, что главным виновником поражения «сине-желтых» является главный тренер