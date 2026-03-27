  4. Наполи готовит серьезное наказание для звездного форварда
Италия
27 марта 2026, 19:04 |
Наполи готовит серьезное наказание для звездного форварда

Ромелу Лукаку остался на родине и отказался возвращаться в «Наполи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Наполи» готов принять решительные меры против Ромелу Лукаку: нападающий будет немедленно исключен из состава первой команды, если не вернется к тренировкам до 31 марта.

Бельгийский форвард восстановился после травмы, но остался на родине, решив не оставаться в лагере национальной сборной, которая отправилась в США на матчи со «звездно-полосатой» командой и Мексикой. В то же время его ждут на тренировочной базе «Наполи» перед заключительным отрезком сезона.

Лукаку уже попал на крупный штраф. Если он не вернется в команду до вторника, то будет отстранен от работы с первой командой.

В текущем сезоне 32-летний бельгиец провел на поле всего 64 минуты в семи матчах и отметился одним голом.

Серия A чемпионат Италии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Бельгии по футболу Наполи Ромелу Лукаку
Руслан Полищук Источник: Get Italian Football News
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
