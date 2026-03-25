Лидер Бельгии досрочно покинул расположение сборной

Ромелу Лукаку досрочно покинул расположения бельгийской национальной сборной. По информации пресс-службы, 32-летний лидер атаки «Наполи» принял решение сконцентрироваться на индивидуальных тренировках.

Главная цель футболиста – оперативно набрать оптимальные кондиции и улучшить физическую форму. Из-за этого графика подготовки Лукаку пропустит заокеанское турне и не полетит со сборной в США на предстоящие товарищеские встречи.

Напомним, что в рамках текущей международной паузы Бельгия проведет матчи против сборных США и Мексики. Поединки запланированы на 28 марта и 1 апреля.