Лидер Бельгии досрочно покинул расположение сборной
Ромелу Лукаку принял решение сконцентрироваться на индивидуальных тренировках
Ромелу Лукаку досрочно покинул расположения бельгийской национальной сборной. По информации пресс-службы, 32-летний лидер атаки «Наполи» принял решение сконцентрироваться на индивидуальных тренировках.
Главная цель футболиста – оперативно набрать оптимальные кондиции и улучшить физическую форму. Из-за этого графика подготовки Лукаку пропустит заокеанское турне и не полетит со сборной в США на предстоящие товарищеские встречи.
Напомним, что в рамках текущей международной паузы Бельгия проведет матчи против сборных США и Мексики. Поединки запланированы на 28 марта и 1 апреля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
