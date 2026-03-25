  4. Собрано 170 тысяч подписей: фанаты топ-сборной призывают бойкотировать ЧМ
25 марта 2026, 01:34 | Обновлено 25 марта 2026, 01:48
Жители Нидерландов подписали петицию с призывом бойкотировать чемпионат мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Более 170 тысяч жителей Нидерландов подписали петицию с призывом бойкотировать чемпионат мира 2026 года. Инициатором выступил журналист Тен ван де Кейкен.

Документ был передан во Вторую палату парламента Нидерландов. Автор петиции заявил, что участие в турнире фактически легитимизирует политику президента США Дональда Трампа, в частности в отношении мигрантов.

По его мнению, сборная Нидерландов и официальные лица не должны посещать чемпионат, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Среди причин также называются внешнеполитические действия США и их давление на другие страны.

Спортивный историк Пол Реф отметил, что количество подписей свидетельствует о заметном общественном настроении, однако шансы на реальный бойкот остаются низкими. По его словам, петиция не имеет широкой политической поддержки и может не получить дальнейшего развития.

Эксперт также подчеркнул, что современные спортивные турниры тесно связаны с крупными финансовыми интересами, что делает бойкоты маловероятными, особенно когда речь идет о таком партнере, как США.

По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Нужно обратить внимание на группу атаки шведов»
Александр СВАТОК: «Американцы удивляются, как мы играем во время войны»
Легендарный бразилец пожурил Неймара: «Он не на 100% раскрыт»
сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу Дональд Трамп США
Михаил Олексиенко Источник: RTL
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Футбол | 24 марта 2026, 11:48 1
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны

Украинский клуб намерен продлить контракт с Марлоном Сантосом

ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Футбол | 24 марта 2026, 21:02 10
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим

Футболист покинет клуб летом

Николай ПАВЛОВ: «Кучма просил меня возглавить Днепр»
Футбол | 25.03.2026, 00:59
Николай ПАВЛОВ: «Кучма просил меня возглавить Днепр»
Николай ПАВЛОВ: «Кучма просил меня возглавить Днепр»
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Футбол | 24.03.2026, 15:38
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
В США выразили разочарование поступком Усика
Бокс | 24.03.2026, 08:23
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
Популярные новости
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 23
Футбол
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
24.03.2026, 09:45 15
Футбол
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
24.03.2026, 19:26 2
Футбол
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 3
Футбол
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
24.03.2026, 08:07 14
Футбол
Украина – в топ-5. Итоговый медальный зачет ЧМ-2026 по легкой атлетике
Украина – в топ-5. Итоговый медальный зачет ЧМ-2026 по легкой атлетике
23.03.2026, 08:12 1
Другие виды
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
23.03.2026, 07:42
Футбол
