Собрано 170 тысяч подписей: фанаты топ-сборной призывают бойкотировать ЧМ

Более 170 тысяч жителей Нидерландов подписали петицию с призывом бойкотировать чемпионат мира 2026 года. Инициатором выступил журналист Тен ван де Кейкен.

Документ был передан во Вторую палату парламента Нидерландов. Автор петиции заявил, что участие в турнире фактически легитимизирует политику президента США Дональда Трампа, в частности в отношении мигрантов.

По его мнению, сборная Нидерландов и официальные лица не должны посещать чемпионат, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Среди причин также называются внешнеполитические действия США и их давление на другие страны.

Спортивный историк Пол Реф отметил, что количество подписей свидетельствует о заметном общественном настроении, однако шансы на реальный бойкот остаются низкими. По его словам, петиция не имеет широкой политической поддержки и может не получить дальнейшего развития.

Эксперт также подчеркнул, что современные спортивные турниры тесно связаны с крупными финансовыми интересами, что делает бойкоты маловероятными, особенно когда речь идет о таком партнере, как США.