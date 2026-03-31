Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария заинтересована в подписании лидера Ман Сити
Германия
31 марта 2026, 06:13 | Обновлено 31 марта 2026, 06:56
Бавария заинтересована в подписании лидера Ман Сити

Мюнхенский клуб проявляет интерес к Филипу Фодену

Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» проявляет предметный интерес к атакующему хавбеку «Манчестер Сити» Филипу Фодену. Представители немецкого гранда уже инициировали предварительные контакты с окружением футболиста. В свою очередь, руководство «горожан» предпринимает все возможные шаги, чтобы сохранить своего воспитанника на «Этихаде», передает ресурс TEAMtalk.

На данный момент боссы английского клуба перешли к активной фазе переговоров о продлении трудового соглашения с игроком. В Манчестере осведомлены о притязаниях мюнхенцев и стремятся купировать любые риски, убедив полузащитника поставить подпись под новым контрактом.

Сам Фоден выражает готовность продолжить карьеру в родном клубе, однако настаивает на существенном улучшении финансовых условий. По сведениям источника, менеджмент «Сити», вероятнее всего, удовлетворит запросы футболиста, чтобы гарантировать его пребывание в команде.

Напомним, Филип Фоден является продуктом академии «Манчестер Сити», к основному составу которой он примкнул в 2017 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 41 поединке, записав на свой счет 10 забитых мячей и 5 голевых пасов. Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, согласно данным Transfermarkt, достигает € 80 млн.

Фил Фоден Манчестер Сити Бавария трансферы Бундеслиги
Михаил Олексиенко Источник: TeamTalk
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем