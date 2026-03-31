Лейпциг принял решение по своему таланту на фоне интереса топ-клубов

Руководство «Лейпцига» прилагает максимум усилий, чтобы сохранить в своем составе талантливого вингера Яна Диоманде. Ранее в прессе активно обсуждался интерес к 19-летнему футболисту со стороны таких грандов, как «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Бавария» и «Тоттенхэм».

На текущий момент трудовое соглашение ивуарийца со станом «быков» рассчитано до лета 2030 года. Примечательно, что контракт не предусматривает фиксированной суммы отступных, что позволяет немецкому клубу полностью диктовать условия при любых переговорах о возможном трансфере.

Внутренняя оценка рыночной стоимости Диоманде уже достигла отметки в 100 миллионов евро и продолжает демонстрировать стабильный рост. Тем не менее, по сведениям Sky Sport, «Лейпциг» намерен пополнять бюджет за счет продажи других исполнителей, делая ставку на сохранение Яна.

Кроме того, клуб инициировал процесс пересмотра условий личного контракта игрока, о чем уже уведомлены его представители. Если изначально Диоманде подписывал соглашение в статусе новичка, то теперь планируется существенное увеличение его оклада в соответствии с достигнутыми результатами. Новая сделка станет признанием стремительного прогресса футболиста, при этом пункт о выкупе в ней по-прежнему будет отсутствовать.