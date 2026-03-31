  4. Лейпциг принял решение по своему таланту на фоне интереса топ-клубов
Германия
31 марта 2026, 05:07 | Обновлено 31 марта 2026, 05:09
Руководство клуба прилагает максимум усилий, чтобы сохранить Яна Диоманде

Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Лейпцига» прилагает максимум усилий, чтобы сохранить в своем составе талантливого вингера Яна Диоманде. Ранее в прессе активно обсуждался интерес к 19-летнему футболисту со стороны таких грандов, как «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Бавария» и «Тоттенхэм».

На текущий момент трудовое соглашение ивуарийца со станом «быков» рассчитано до лета 2030 года. Примечательно, что контракт не предусматривает фиксированной суммы отступных, что позволяет немецкому клубу полностью диктовать условия при любых переговорах о возможном трансфере.

Внутренняя оценка рыночной стоимости Диоманде уже достигла отметки в 100 миллионов евро и продолжает демонстрировать стабильный рост. Тем не менее, по сведениям Sky Sport, «Лейпциг» намерен пополнять бюджет за счет продажи других исполнителей, делая ставку на сохранение Яна.

Кроме того, клуб инициировал процесс пересмотра условий личного контракта игрока, о чем уже уведомлены его представители. Если изначально Диоманде подписывал соглашение в статусе новичка, то теперь планируется существенное увеличение его оклада в соответствии с достигнутыми результатами. Новая сделка станет признанием стремительного прогресса футболиста, при этом пункт о выкупе в ней по-прежнему будет отсутствовать.

По теме:
«Выбор был очевиден»: Феликс признался, почему ушел из Челси
ФОТО. Всего 150 в мире: Холанд купил один из самых редких Mercedes-Maybach
Игрок сборной Испании не исключает перехода в Барселону
Ян Диоманде РБ Лейпциг Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Челси Бавария
Михаил Олексиенко Источник: Sky Germany
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч, который не нужен никому…
Футбол | 30 марта 2026, 12:03 56
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…

Алексей Сливченко – о поединке сборной Украины против албанцев

Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин
Футбол | 30 марта 2026, 22:05 7
Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин
Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин

Кондратюк считает, что Илья ухудшается из-за Сафонова

УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30.03.2026, 09:15
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Бокс | 30.03.2026, 07:42
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
АНЧЕЛОТТИ: «У нас в сборной два лучших игрока мира на данный момент»
Футбол | 31.03.2026, 04:03
АНЧЕЛОТТИ: «У нас в сборной два лучших игрока мира на данный момент»
АНЧЕЛОТТИ: «У нас в сборной два лучших игрока мира на данный момент»
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 11
Футбол
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
29.03.2026, 13:25 27
Теннис
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
29.03.2026, 00:23 5
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 26
Футбол
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
30.03.2026, 20:43 56
Футбол
