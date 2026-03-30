  4. Джеррард выбрал замену Салаху: кто станет новой звездой Ливерпуля?
30 марта 2026, 02:26
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мыслями о том, кто способен занять место Мохамеда Салаха после его официального заявления об уходе из стана мерсисайдцев по завершении сезона.

«Найти замену Мо – задача невероятно сложная и финансово затратная. Команде необходим неординарный исполнитель. «Ливерпулю» следует подписывать уже состоявшегося игрока, готового приносить пользу незамедлительно.

На мой взгляд, Майкл Олисе идеально подходит под это описание. Также впечатляет Диоманде: ему всего девятнадцать, но он уже заставляет защитников выглядеть нелепо.

Кроме того, я очень высоко котирую возможности Саммервилла. Он мастерски действует в ситуациях один в один и демонстрирует колоссальную жажду побед. Даже в коллективе, переживающем кризис, Крисенсио остается ярким лидером, прогрессируя от матча к матчу», – отметил Джеррард в беседе с TNT Sports.

Стоит добавить, что 24-летний Крисенсио Саммервилл в текущем розыгрыше АПЛ отметился 6 забитыми мячами и одним ассистом в 24 встречах. Его трудовое соглашение с «Вест Хэмом» рассчитано до 2029 года.

