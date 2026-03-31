КАСОРЛА: «Он уже входит в число лучших футболистов планеты»

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла, ныне защищающий цвета «Овьедо», поделился мнением об уровне мастерства хавбека «Барселоны» Педри.

«В своей возрастной категории он уже входит в число лучших футболистов планеты. Это уникальный игрок, за чьими действиями на поле одно удовольствие наблюдать.

Убежден, что «Барселона» остро ощущает его нехватку, когда он не может принять участие в матче. Несмотря на наличие других талантливых исполнителей на этой позиции, Педри привносит в игру команды неповторимую изюминку. Прежде всего, он подкупает своей простотой и скромностью – мне это импонирует.

Считаю, что человеческие качества напрямую влияют на величие спортсмена. Я искренне восхищаюсь талантом Педри, поэтому даже попросил его обменяться футболками», – цитирует Касорлу издание Sport.es.