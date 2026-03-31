Неожиданный поворот: Манчестер Юнайтед принял решение по Магуайру

Руководство «Манчестер Юнайтед» вплотную приблизилось к пролонгации соглашения с Харри Магуайром, передает ESPN. Текущий контракт 33-летнего игрока обороны рассчитан до июня этого года.

Диалог между официальными представителями футболиста и манкунианцами характеризуется как продуктивный, а обе стороны выражают готовность к проведению финальной встречи в ближайшее время.

Ожидается, что обновленное соглашение будет подписано по схеме «1+1». Таким образом, при активации опции продления на дополнительный сезон, защитник сможет защищать цвета клуба до лета 2028 года.

В последнее время Магуайр демонстрирует стабильную игровую форму: он неизменно появлялся в стартовом составе «МЮ» на протяжении 10 предыдущих поединков, что также способствовало его возвращению в ряды национальной сборной Англии в марте.