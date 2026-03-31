  4. Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
31 марта 2026, 02:05 | Обновлено 31 марта 2026, 02:06
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА

Инфантино прокомментировал ситуацию вокруг участия Ирана в предстоящем ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию вокруг участия национальной сборной Ирана в предстоящем ЧМ-2026.

«Мы трезво оцениваем текущие обстоятельства и понимаем, в каком непростом положении находится иранская сборная. Наша задача – приложить максимум усилий, чтобы обеспечить команде оптимальные условия для выступления на мировом первенстве.

У нас нет запасных сценариев вроде плана «Б», «В» или «Г», мы придерживаемся исключительно основного вектора развития событий.

Мир сейчас переживает сложный геополитический период. Мы не в силах в одиночку разрешить глобальные конфликты, однако наш приоритет – объединять людей и создавать платформы для международного сплочения в атмосфере спортивного праздника и мира», – подчеркнул Инфантино в беседе с журналистами N+.

Напомним, что финальная часть ЧМ-2026 пройдет на стадионах США, Канады и Мексики в период с 11 июня по 19 июля.

Ну, и где ясность в этом вопросе - будет там Иран или ее заменят другой командой?
