31 марта 2026, 02:39 | Обновлено 31 марта 2026, 02:48
Алькарас и Музетти. Кому еще необходимо защищать очки на грунте и сколько?

Карлосу и Лоренцо придется защищать наибольшее количество баллов

Алькарас и Музетти. Кому еще необходимо защищать очки на грунте и сколько?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Сезон на грунтовых кортах уже начался и теннисистам необходимо защитить немалое количество очков, чтобы сохранить свои позиции в рейтинге ATP и повторить успехи предыдущего сезона.

Наибольшее количество баллов необходимо защитить первой ракетке мира, испанцу Карлосу Алькарасу – 4300.

В 2025 году Алькарас выиграл трофеи Мастерсов в Монте-Карло и Риме и также стал финалистом турнира ATP 500 в Барселоне. Испанец завершил грунтовый сезон волевой победой на Ролан Гаррос.

Следом за Алькарасом идет итальянец Лоренцо Музетти (ATP 5). Он доходил до финала тысячника в Монако, а также становился полуфиналистом трех турниров подряд – Мастерсов в Мадриде и Риме и также Ролан Гаррос. Лоренцо необходимо защитить 2250 очков.

Несмотря на то, что нынешняя вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер в прошлом году пропустил более половины грунтовых турниров из-за дисквалификации, он успешно начал выступление в сезоне 2025 года на Мастерсе в Риме, где уступил в финале Алькарасу. Янник проиграл легендарный финальный поединок на Ролан Гаррос-2025 также Алькарасу. Итальянцу необходимо защитить 1950 баллов, но у него будет возможность заработать больше очков в Монте-Карло и Мадриде.

На четвертом месте идет норвежец Каспер Рууд (ATP 12), который в 2025 году завоевал своей первый титул категории Мастерс на турнире в Мадриде.

Выступления в Монте-Карло, Барселоне, Риме и на Роллан Гаррос были не столь успешны, но принесли Касперу 500 очков. В итоге, Рууду предстоит защитить 1500 баллов.

Александр Зверев (ATP 3) занимает пятое место. Несмотря на победу только на турнире ATP 500 в Мюнхене , выход в четвертьфинал Ролан Гарроса и Рима, а также в третий раунд Мадрида и второй раунд в Гамбурге, принесли Звереву 1260 очков, которые необходимо защитить в этом сезоне, чтобы не потерять позиции в рейтинге.

Далее идет британец Джек Дрейпер (ATP 25), для которого грунт был самым слабым покрытием, неожиданно показал на нем свои лучшие результаты. Он начал с вылета во втором раунде Мастерса в Монте-Карло, но впечатлил финалом тысячника в Мадриде и четвертьфиналом в Риме. Его выход в 1/16 финала на Ролан Гаррос принес в сумме 1150 очков, которые необходимо подтвердить.

И закрывает список игроков, легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 4). Несмотря на поражения в первом раунде тысячников Монте-Карло и Мадрида, Джокович обеспечил себе титул на турнире ATP 250 в Женеве и продемонстрировал свою стойкость на Ролан Гаррос, дойдя до полуфинала. Благодаря своим выступлениям, сербу предстоит защитить 1070 заработанных очков.

Карлос Алькарас (теннисист) Лоренцо Музетти Янник Синнер Каспер Рууд Александр Зверев Джек Дрейпер Новак Джокович
