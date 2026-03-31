Алькарас и Музетти. Кому еще необходимо защищать очки на грунте и сколько?

Сезон на грунтовых кортах уже начался и теннисистам необходимо защитить немалое количество очков, чтобы сохранить свои позиции в рейтинге ATP и повторить успехи предыдущего сезона.

Наибольшее количество баллов необходимо защитить первой ракетке мира, испанцу Карлосу Алькарасу – 4300.

В 2025 году Алькарас выиграл трофеи Мастерсов в Монте-Карло и Риме и также стал финалистом турнира ATP 500 в Барселоне. Испанец завершил грунтовый сезон волевой победой на Ролан Гаррос.

Следом за Алькарасом идет итальянец Лоренцо Музетти (ATP 5). Он доходил до финала тысячника в Монако, а также становился полуфиналистом трех турниров подряд – Мастерсов в Мадриде и Риме и также Ролан Гаррос. Лоренцо необходимо защитить 2250 очков.

Несмотря на то, что нынешняя вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер в прошлом году пропустил более половины грунтовых турниров из-за дисквалификации, он успешно начал выступление в сезоне 2025 года на Мастерсе в Риме, где уступил в финале Алькарасу. Янник проиграл легендарный финальный поединок на Ролан Гаррос-2025 также Алькарасу. Итальянцу необходимо защитить 1950 баллов, но у него будет возможность заработать больше очков в Монте-Карло и Мадриде.

На четвертом месте идет норвежец Каспер Рууд (ATP 12), который в 2025 году завоевал своей первый титул категории Мастерс на турнире в Мадриде.

Выступления в Монте-Карло, Барселоне, Риме и на Роллан Гаррос были не столь успешны, но принесли Касперу 500 очков. В итоге, Рууду предстоит защитить 1500 баллов.

Александр Зверев (ATP 3) занимает пятое место. Несмотря на победу только на турнире ATP 500 в Мюнхене , выход в четвертьфинал Ролан Гарроса и Рима, а также в третий раунд Мадрида и второй раунд в Гамбурге, принесли Звереву 1260 очков, которые необходимо защитить в этом сезоне, чтобы не потерять позиции в рейтинге.

Далее идет британец Джек Дрейпер (ATP 25), для которого грунт был самым слабым покрытием, неожиданно показал на нем свои лучшие результаты. Он начал с вылета во втором раунде Мастерса в Монте-Карло, но впечатлил финалом тысячника в Мадриде и четвертьфиналом в Риме. Его выход в 1/16 финала на Ролан Гаррос принес в сумме 1150 очков, которые необходимо подтвердить.

И закрывает список игроков, легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 4). Несмотря на поражения в первом раунде тысячников Монте-Карло и Мадрида, Джокович обеспечил себе титул на турнире ATP 250 в Женеве и продемонстрировал свою стойкость на Ролан Гаррос, дойдя до полуфинала. Благодаря своим выступлениям, сербу предстоит защитить 1070 заработанных очков.