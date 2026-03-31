ФОТО. Сексуальная девушка Коула Палмера молится за его место на ЧМ
Гламурная модель надеется на «божественное вмешательство»
Девушка Коула Палмера, Оливия Холдер, – набожная христианка и надеется, что «божественное вмешательство» поможет ему попасть на чемпионат мира.
Полузащитник «Челси» борется за место в сборной Англии Томаса Тухеля, а Оливия молится за его попадание в заявку. Если это произойдет, она отправится на турнир в США вместе с другими WAGs.
Несмотря на гламурный образ, Оливия берет с собой Библию и регулярно посещает церковь – даже в отпуске.
Пара начала встречаться в прошлом году, а недавно их заметили после матча Англия - Уругвай на «Уэмбли» (1:1), где Палмер вышел на замену.
