ФОТО. Сексуальная девушка Коула Палмера молится за его место на ЧМ

Девушка Коула Палмера, Оливия Холдер, – набожная христианка и надеется, что «божественное вмешательство» поможет ему попасть на чемпионат мира.

Полузащитник «Челси» борется за место в сборной Англии Томаса Тухеля, а Оливия молится за его попадание в заявку. Если это произойдет, она отправится на турнир в США вместе с другими WAGs.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Несмотря на гламурный образ, Оливия берет с собой Библию и регулярно посещает церковь – даже в отпуске.

Пара начала встречаться в прошлом году, а недавно их заметили после матча Англия - Уругвай на «Уэмбли» (1:1), где Палмер вышел на замену.