В Металлисте 1925 приняли решение, будет ли Ребров тренировать команду
Харьковский клуб пойдёт в другом направлении
У главного тренера сборной Украины Сергея Реброва вскоре заканчивается контракт, и он может покинуть команду.
Ранее ходили слухи, что тренером интересуется «Металлист 1925», однако харьковский клуб решил двигаться в другом направлении. В харьковской команде присматриваются к другим тренерам, типа Игоря Йовичевича и ему подобных.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему не вызывает в главную команду страны украинского вингера Андрея Ярмоленко. Тренер указал на большую конкуренцию в клубе.
