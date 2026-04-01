В Металлисте 1925 приняли решение, будет ли Ребров тренировать команду

У главного тренера сборной Украины Сергея Реброва вскоре заканчивается контракт, и он может покинуть команду.

Ранее ходили слухи, что тренером интересуется «Металлист 1925», однако харьковский клуб решил двигаться в другом направлении. В харьковской команде присматриваются к другим тренерам, типа Игоря Йовичевича и ему подобных.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему не вызывает в главную команду страны украинского вингера Андрея Ярмоленко. Тренер указал на большую конкуренцию в клубе.