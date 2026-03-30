Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Ребров раскрыл секрет, почему Ярмоленко нет в сборной
Сборная УКРАИНЫ
30 марта 2026, 23:03
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему не вызывает в национальную команду украинского вингера Андрея Ярмоленко.

«Почему Ярмоленко нет в сборной? Потому что у нас очень большая конкуренция на его позиции. В начале чемпионата Андрей вообще не играл. Сейчас он забивает и очень доволен этим. Желаю, чтобы он как можно лучше закончил сезон без травм», – сказал главный тренер сборной Украины.

Андрея Ярмоленко в последний раз вызывали в сборную Украины на матч против Бельгии в Лиге наций, который прошел в марте 2025 года.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем