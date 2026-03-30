Ребров раскрыл секрет, почему Ярмоленко нет в сборной
Тренер ответил, что в команде большая конкуренция
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему не вызывает в национальную команду украинского вингера Андрея Ярмоленко.
«Почему Ярмоленко нет в сборной? Потому что у нас очень большая конкуренция на его позиции. В начале чемпионата Андрей вообще не играл. Сейчас он забивает и очень доволен этим. Желаю, чтобы он как можно лучше закончил сезон без травм», – сказал главный тренер сборной Украины.
Андрея Ярмоленко в последний раз вызывали в сборную Украины на матч против Бельгии в Лиге наций, который прошел в марте 2025 года.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту
Форвард уверен, что у сборной все будет хорошо