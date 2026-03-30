Смерть Эмилиано Салы. Кардифф требовал у Нанта £104 млн. Суд вынес вердикт

В январе 2019 года английский «Кардифф Сити» подписал 28-летнего аргентинского форварда Эмилиано Салу из францзского «Нанта» за 15 миллионов фунтов стерлингов. 21 января самолет Piper Malibu, который перевозил Салу из Франции в Англию, потерпел крушение над проливом Ла-Манш, в результате которого игрок погиб.

После трагической смерти «Кардифф» потребовал в суде у «Нанта» 104 миллиона фунтов стерлингов компенсации. В английском клубе считали, что переход Эмилиано помог бы команде на тот момент удержаться в Английской Премьер-лиге.

30 марта 2026 года суд в Нанте отклонил иск и обязал «Кардифф» выплатить около 400 тысяч фунтов сетрлингов судебных издержек и компенсацию морального вреда, причиненного «Нанту».

Штраф подлежит уплате немедленно, независимо от возможности обжалования. «Кардифф Сити» пока не принял решения о том, подавать ли апелляцию. Юридическая фирма Capital Law, представляющая интересы «Кардиффа», заявила, что клубу потребуется некоторое время, чтобы обдумать решение.

Мать Салы – Мерседес Таффарел – присутствовала в суде вместе с представителями «Кардиффа», чтобы услышать вердикт.

Аргентинский форвард провел большую часть своей карьеры во Франции. Самыми известными клубами, за которые он выступал были «Нант», «Бордо» и «Кан». Эмилиано провел 286 матчей, в которых отличился 113 голами и 20 результативными передачами.