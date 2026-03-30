Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, в каком городе Динамо сыграет в полуфинале Кубка Украины
30 марта 2026, 22:52 | Обновлено 30 марта 2026, 22:56
2

Стало известно, в каком городе Динамо сыграет в полуфинале Кубка Украины

Полуфинальный кубковый матч пройдет 22 апреля

2 Comments
Стадион имени Романа Шухевича. Суспильне Тернополь

Как стало известно Sport.ua, руководство ФК «Буковина» уже решило, где подопечные Сергея Шищенко в поединке за выход в финал Кубка Украины будут принимать киевское «Динамо».

После того, как УАФ отказала Буковине в проведении этого противостояния в Черновцах, сославшись на то, что местный стадион согласно Регламенту Кубка Украины 2025-2026 годов не имеет права принимать соревнования такого высокого ранга, было принято решение, что матч состоится на тернопольском стадионе имени Романа Шухевича. На этой арене выбор был остановлен прежде всего по логистическим соображениям. Ожидается, что соответствующее соглашение будет подписано в конце этой недели.

Напомним, что в полуфинале предварительного розыгрыша Кубка Украины «Буковина» также вынуждена была принимать «Динамо» не в Черновцах, а на львовском стадионе «Украина».

Ранее мы сообщали, что «Буковине» запретили играть с «Динамо» в Черновцах.

По теме:
Кубок Украины по футболу Буковина - Динамо Буковина Черновцы Динамо Киев инсайд
Андрей Писаренко
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ти диви, я думав, що перенесуть у Київ, бо київські дівчатки окрім як у себе на стадіоні, більш ніде не забивають
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Футбол
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Матч, который не нужен никому…
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем