Стало известно, в каком городе Динамо сыграет в полуфинале Кубка Украины

Как стало известно Sport.ua, руководство ФК «Буковина» уже решило, где подопечные Сергея Шищенко в поединке за выход в финал Кубка Украины будут принимать киевское «Динамо».

После того, как УАФ отказала Буковине в проведении этого противостояния в Черновцах, сославшись на то, что местный стадион согласно Регламенту Кубка Украины 2025-2026 годов не имеет права принимать соревнования такого высокого ранга, было принято решение, что матч состоится на тернопольском стадионе имени Романа Шухевича. На этой арене выбор был остановлен прежде всего по логистическим соображениям. Ожидается, что соответствующее соглашение будет подписано в конце этой недели.

Напомним, что в полуфинале предварительного розыгрыша Кубка Украины «Буковина» также вынуждена была принимать «Динамо» не в Черновцах, а на львовском стадионе «Украина».

Ранее мы сообщали, что «Буковине» запретили играть с «Динамо» в Черновцах.