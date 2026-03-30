  4. Дуглас КОСТА: «Неймар может выиграть чемпионат мира за несколько минут»
Чемпионат мира
30 марта 2026, 22:07 | Обновлено 30 марта 2026, 22:08
Дуглас КОСТА: «Неймар может выиграть чемпионат мира за несколько минут»

Бывший игрок «Шахтера» считает, что Неймар принесет много пользы сборной Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Полузащитник «Кьево» Дуглас Коста восхищается Криштиану Роналду и Неймаром.

– Кто из товарищей по команде больше всего вдохновлял вас в вашей карьере?

– Криштиану Роналду. Он уникальный профессионал и замечательный человек, больше, чем вы можете себе представить. Но я также играл с чемпионами высшего уровня, которые были очень похожи, даже в плане менталитета: Неймар, Дибала и Рибери, например. Для меня было честью делить раздевалку с такими людьми.

– Взяли бы Неймара на чемпионат мира?

– Для меня в этом нет никаких сомнений: я очень надеюсь, что Карло Анчелотти ему позвонит. Даже если он не в лучшей физической форме, такой игрок может выиграть чемпионат мира всего за несколько минут. Он пугает соперников. У него есть потенциал, чтобы преобразить сборную Бразилии.

Дугласе Косте, бывшему полузащитнику «Шахтера», 35 лет. С 2014 по 2018 год он провел 31 матч за сборную Бразилии и забил три гола. Неймар еще не гарантировал себе место в сборной на чемпионате мира.

Дуглас Коста ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу Неймар Пауло Дибала Франк Рибери Карло Анчелотти
Руслан Полищук Источник: Tuttosport
