Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселоне придется заплатить 2 млн евро за уход вратаря-ветерана
Испания
30 марта 2026, 21:38 | Обновлено 30 марта 2026, 21:40
810
0

Барселоне придется заплатить 2 млн евро за уход вратаря-ветерана

Войцех Щенсны может досрочно уйти из «Барселоны»

Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

К началу нового сезона «Барселоне» придется решать ряд вопросов по вратарской линии. В клубе точно знают, что Жоан Гарсия останется номером один, а вот Войцеху Щенсны и Марку-Андре тер Штегену ничего не гарантировано. У немца подходит к концу аренда в «Жироне». «Сине-гранатовые» интересуются вратарем «Реала Сосьедад» Алексом Ремиро, и кому-то из ветеранов не останется места.

«Барселона» может досрочно расторгнуть контракт с поляком, которому в апреле стукнет 36, так как в контракте с ним прописана такая опция, которая обойдется бюджету каталонцев в 2 млн евро. Щенсны заслужил любовь болельщиков и уважение со стороны одноклубников и руководства. В этом сезоне он 10 раз подменял Жоана Гарсию и пропустил 17 голов.

По теме:
Войцех Щенсны Барселона Марк-Андре тер Штеген трансферы Ла Лиги трансферы Жоан Гарсия Алекс Ремиро Реал Сосьедад чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: AS
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем