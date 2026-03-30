Барселоне придется заплатить 2 млн евро за уход вратаря-ветерана

К началу нового сезона «Барселоне» придется решать ряд вопросов по вратарской линии. В клубе точно знают, что Жоан Гарсия останется номером один, а вот Войцеху Щенсны и Марку-Андре тер Штегену ничего не гарантировано. У немца подходит к концу аренда в «Жироне». «Сине-гранатовые» интересуются вратарем «Реала Сосьедад» Алексом Ремиро, и кому-то из ветеранов не останется места.

«Барселона» может досрочно расторгнуть контракт с поляком, которому в апреле стукнет 36, так как в контракте с ним прописана такая опция, которая обойдется бюджету каталонцев в 2 млн евро. Щенсны заслужил любовь болельщиков и уважение со стороны одноклубников и руководства. В этом сезоне он 10 раз подменял Жоана Гарсию и пропустил 17 голов.