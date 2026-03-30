Малиновский попал в десятку элитного рейтинга, возглавляемого Месси

32-летний украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский входит в топ-10 рейтинга лучших игроков по количеству забитых мячей из-за пределов штрафной в топ-5 европейских чемпионатах, начиная с сезона 2017/18.

В активе украинца 20 голов, забитых с дальней дистанции за данный период.

Лишь 5 футболистов топ-5 лиг забили больше Малиновского подобных голов: Лионель Месси (40), Килиан Мбаппе (26), Гарри Кейн (26), Кевин Де Брюйне (25) и Пауло Дибала (21).

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей из-за пределов штрафной в топ-5 европейских чемпионатах, начиная с сезона 2017/18

40 – Лионель Месси (Аргентина)

26 – Килиан Мбаппе (Франция)

26 – Гарри Кейн (Англия)

25 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)

21 – Пауло Дибала (Аргентина)

20 – Руслан Малиновский (Украина)

20 – Джеймс Мэддисон (Англия)

20 – Джеймс Уорд-Прауз (Англия)

19 – Хакан Чалханоглу (Турция)

18 – Дрис Мертенс (Бельгия)