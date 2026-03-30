Малиновский попал в десятку элитного рейтинга, возглавляемого Месси
Украинец является одним из лучших игроков топ-5 лиг по количеству голов из-за пределов штрафной
32-летний украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский входит в топ-10 рейтинга лучших игроков по количеству забитых мячей из-за пределов штрафной в топ-5 европейских чемпионатах, начиная с сезона 2017/18.
В активе украинца 20 голов, забитых с дальней дистанции за данный период.
Лишь 5 футболистов топ-5 лиг забили больше Малиновского подобных голов: Лионель Месси (40), Килиан Мбаппе (26), Гарри Кейн (26), Кевин Де Брюйне (25) и Пауло Дибала (21).
Игроки с наибольшим количеством забитых мячей из-за пределов штрафной в топ-5 европейских чемпионатах, начиная с сезона 2017/18
- 40 – Лионель Месси (Аргентина)
- 26 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 26 – Гарри Кейн (Англия)
- 25 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
- 21 – Пауло Дибала (Аргентина)
- 20 – Руслан Малиновский (Украина)
- 20 – Джеймс Мэддисон (Англия)
- 20 – Джеймс Уорд-Прауз (Англия)
- 19 – Хакан Чалханоглу (Турция)
- 18 – Дрис Мертенс (Бельгия)
Most league goals scored from outside the box in Europe's top five leagues since 2017/18. ⚽️ https://t.co/dRjy3ddLAY pic.twitter.com/dM2Tbpk1n3— Squawka (@Squawka) March 30, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
