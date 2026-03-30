  4. Малиновский попал в десятку элитного рейтинга, возглавляемого Месси
30 марта 2026, 19:34 |
Малиновский попал в десятку элитного рейтинга, возглавляемого Месси

Украинец является одним из лучших игроков топ-5 лиг по количеству голов из-за пределов штрафной

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

32-летний украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский входит в топ-10 рейтинга лучших игроков по количеству забитых мячей из-за пределов штрафной в топ-5 европейских чемпионатах, начиная с сезона 2017/18.

В активе украинца 20 голов, забитых с дальней дистанции за данный период.

Лишь 5 футболистов топ-5 лиг забили больше Малиновского подобных голов: Лионель Месси (40), Килиан Мбаппе (26), Гарри Кейн (26), Кевин Де Брюйне (25) и Пауло Дибала (21).

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей из-за пределов штрафной в топ-5 европейских чемпионатах, начиная с сезона 2017/18

  • 40 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 26 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 26 – Гарри Кейн (Англия)
  • 25 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
  • 21 – Пауло Дибала (Аргентина)
  • 20 – Руслан Малиновский (Украина)
  • 20 – Джеймс Мэддисон (Англия)
  • 20 – Джеймс Уорд-Прауз (Англия)
  • 19 – Хакан Чалханоглу (Турция)
  • 18 – Дрис Мертенс (Бельгия)
По теме:
Капитан Албании: «Нужно стараться максимально закрывать Малиновского»
ВИДЕО. Мбаппе удивил всех: что он делал на скамейке во время матча Франции
Пике – о юном Месси: «Он творил что-то невероятное, мы выигрывали 20:0»
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт
Футбол | 30 марта 2026, 16:11 6
Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт
Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт

Соглашение на 5 лет

Матч, который не нужен никому…
Футбол | 30 марта 2026, 12:03 46
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…

Алексей Сливченко – о поединке сборной Украины против албанцев

«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
Футбол | 30.03.2026, 01:59
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Футбол | 29.03.2026, 19:20
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Принято решение не в пользу Реброва перед матчем Украина – Албания
Футбол | 30.03.2026, 18:49
Принято решение не в пользу Реброва перед матчем Украина – Албания
Принято решение не в пользу Реброва перед матчем Украина – Албания
Популярные новости
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 10
Футбол
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
29.03.2026, 13:25 27
Теннис
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 5
Теннис
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
29.03.2026, 00:23 5
Футбол
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 08:45 42
Футбол
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
Бокс
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
30.03.2026, 09:15 35
Футбол
