Лучший показатель – в Шахтере. Карьера Роберто Де Дзерби в качестве тренера
Вспомним все клубы, возглавляемые итальянцем, а также среднее количество набранных очков за игру
Итальянский тренер Роберто Де Дзерби, как мы уже сообщали ранее, может стать новым наставником Тоттенхэм Хотспур.
В этой связи известный статистический портал Transfermarkt упомянул все клубы, возглавляемые итальянцем, и среднее количество набранных очков за матч в каждом из них.
За свою карьеру Де Дзерби тренировал 8 команд: 5 в Италии, украинский Шахтер, английский Брайтон и французский Марсель.
Лучший средний показатель набранных очков за игру итальянский специалист продемонстрировал как раз с горняками.
В 30 матчах Шахтер под руководством Де Дзерби набирал в среднем 2.17 очков за игру.
При работе с другими 7 командами данный показатель меньше 2.00.
Среднее количество набранных очков за матч командами, возглавляемыми Роберто Де Дзерби
- 1.81 – Марсель, 2024–2026, 69 матчей
- 1.51 – Брайтон, 2022–2024, 89 матчей
- 2.17 – Шахтер, 2021–2022, 30 матчей
- 1.38 – Сассуоло, 2018–2021, 120 матчей
- 0.72 – Беневенто, 2017–2018, 29 матчей
- 0.38 – Палермо, 2016, 13 матчей
- 1.86 – Фоджа, 2014–2016, 90 матчей
- 0.91 – Дарфо Боарио, 2013–2014, 22 матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
