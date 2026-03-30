Лучший показатель – в Шахтере. Карьера Роберто Де Дзерби в качестве тренера

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби, как мы уже сообщали ранее, может стать новым наставником Тоттенхэм Хотспур.

В этой связи известный статистический портал Transfermarkt упомянул все клубы, возглавляемые итальянцем, и среднее количество набранных очков за матч в каждом из них.

За свою карьеру Де Дзерби тренировал 8 команд: 5 в Италии, украинский Шахтер, английский Брайтон и французский Марсель.

Лучший средний показатель набранных очков за игру итальянский специалист продемонстрировал как раз с горняками.

В 30 матчах Шахтер под руководством Де Дзерби набирал в среднем 2.17 очков за игру.

При работе с другими 7 командами данный показатель меньше 2.00.

Среднее количество набранных очков за матч командами, возглавляемыми Роберто Де Дзерби