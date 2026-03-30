30 марта 2026, 18:32 | Обновлено 30 марта 2026, 18:34
Лучший показатель – в Шахтере. Карьера Роберто Де Дзерби в качестве тренера

Вспомним все клубы, возглавляемые итальянцем, а также среднее количество набранных очков за игру

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби, как мы уже сообщали ранее, может стать новым наставником Тоттенхэм Хотспур.

В этой связи известный статистический портал Transfermarkt упомянул все клубы, возглавляемые итальянцем, и среднее количество набранных очков за матч в каждом из них.

За свою карьеру Де Дзерби тренировал 8 команд: 5 в Италии, украинский Шахтер, английский Брайтон и французский Марсель.

Лучший средний показатель набранных очков за игру итальянский специалист продемонстрировал как раз с горняками.

В 30 матчах Шахтер под руководством Де Дзерби набирал в среднем 2.17 очков за игру.

При работе с другими 7 командами данный показатель меньше 2.00.

Среднее количество набранных очков за матч командами, возглавляемыми Роберто Де Дзерби

  • 1.81 – Марсель, 2024–2026, 69 матчей
  • 1.51 – Брайтон, 2022–2024, 89 матчей
  • 2.17 – Шахтер, 2021–2022, 30 матчей
  • 1.38 – Сассуоло, 2018–2021, 120 матчей
  • 0.72 – Беневенто, 2017–2018, 29 матчей
  • 0.38 – Палермо, 2016, 13 матчей
  • 1.86 – Фоджа, 2014–2016, 90 матчей
  • 0.91 – Дарфо Боарио, 2013–2014, 22 матча
