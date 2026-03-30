  Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт
30 марта 2026, 13:59 | Обновлено 30 марта 2026, 14:36
1077
Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт

Соглашение на 5 лет

30 марта 2026, 13:59 | Обновлено 30 марта 2026, 14:36
1077
1 Comments
Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

По информации итальянских и британских СМИ, Тоттенхэм серьезно включился в переговоры с наставником Роберто Де Дзерби.

Несмотря на то, что лондонцы находятся под угрозой вылета, экс-тренеру Шахтера предложен контракт на пять лет и одни из лучших условий в АПЛ.

В клубе уверены, что Де Дзерби сохранит Тоттенхэму место в элитном дивизионе, а с лета займется постройкой новой перспективной команды.

Сообщается, что наставник, который зимой покинул Марсель, заинтересован в проекте и хочет вернуться в АПЛ, где успешно работал с Брайтоном.

Роберто Де Дзерби Тоттенхэм Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Очолити Тоттенхем - це великий ризик з боку Де Дзербі. Але водночас - це і виклик
