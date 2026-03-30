Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт
Соглашение на 5 лет
По информации итальянских и британских СМИ, Тоттенхэм серьезно включился в переговоры с наставником Роберто Де Дзерби.
Несмотря на то, что лондонцы находятся под угрозой вылета, экс-тренеру Шахтера предложен контракт на пять лет и одни из лучших условий в АПЛ.
В клубе уверены, что Де Дзерби сохранит Тоттенхэму место в элитном дивизионе, а с лета займется постройкой новой перспективной команды.
Сообщается, что наставник, который зимой покинул Марсель, заинтересован в проекте и хочет вернуться в АПЛ, где успешно работал с Брайтоном.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
