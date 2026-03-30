Решение принято. Топовый полузащитник покинет Ман Сити летом

Португальский полузащитник Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити» в конце текущего сезона. Об этом сообщает Caught Offside

По информации источника, хавбек сообщил руководству английского гранда о принятом им решении покинуть клуб в поисках нового вызова. Агенты уже ищут новый клуб для португальца.

В текущем сезоне на счету Бернарду Силвы 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Манчестер Сити» решил перейти в «Барселону».