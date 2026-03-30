Сезон для Батагова спасен, операция не нужна

Центральный защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов пропускает мартовские матчи сборной Украины из-за травмы, полученной в матче с «Кайсериспором» (3:2). Предполагалось, что из-за частичного повреждения связок правого колена украинец не мог избежать операции, а это автоматически приводило к досрочному окончанию сезона.

Защитнику провели новое обследование после трех недель консервативного лечения. Оказалось, что восстановление проходит с опережением графика, а операция вовсе не требуется. Ближайший матч с «Галатасараем» 24-летний украинец пропустит, а точные сроки восстановления могут быть понятны после очередных тестов на этой неделе.

Арсений Батагов забил один гол и отдал три результативные передачи в 30 матчах сезона за «Трабзонспор». Его команда идет на третьем месте в чемпионате Турции.