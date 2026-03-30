Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сезон для Батагова спасен, операция не нужна
Турция
Сезон для Батагова спасен, операция не нужна

Центральный защитник «Трабзонспора» быстро восстанавливается после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Центральный защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов пропускает мартовские матчи сборной Украины из-за травмы, полученной в матче с «Кайсериспором» (3:2). Предполагалось, что из-за частичного повреждения связок правого колена украинец не мог избежать операции, а это автоматически приводило к досрочному окончанию сезона.

Защитнику провели новое обследование после трех недель консервативного лечения. Оказалось, что восстановление проходит с опережением графика, а операция вовсе не требуется. Ближайший матч с «Галатасараем» 24-летний украинец пропустит, а точные сроки восстановления могут быть понятны после очередных тестов на этой неделе.

Арсений Батагов забил один гол и отдал три результативные передачи в 30 матчах сезона за «Трабзонспор». Его команда идет на третьем месте в чемпионате Турции.

По теме:
Барселона получит денежную компенсацию за травму Рафиньи: известна сумма
Известный клуб обратился в Луческу после неожиданной госпитализации тренера
Шок для Барселоны: Рафинья выбыл до мая
Арсений Батагов Трабзонспор чемпионат Турции по футболу травма травма ноги
Руслан Полищук Источник: 61saat.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт
Футбол | 30 марта 2026, 16:11 6
Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт
Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт

Соглашение на 5 лет

УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 09:15 35
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины

Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту

Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Футбол | 29.03.2026, 23:36
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Матч, который не нужен никому…
Футбол | 30.03.2026, 12:03
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
Это что, Фольксваген? Болельщики Марселя удивлены новым логотипом
Футбол | 30.03.2026, 18:10
Это что, Фольксваген? Болельщики Марселя удивлены новым логотипом
Это что, Фольксваген? Болельщики Марселя удивлены новым логотипом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 08:45 42
Футбол
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
29.03.2026, 00:40 42
Бокс
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 5
Теннис
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
29.03.2026, 00:23 5
Футбол
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Бокс
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 26
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем