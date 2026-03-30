WTA Finals с 2027 года откажется от Саудовской Аравии. Где будет проходить?
По информации Бена Ротенберга, Итоговый турнир может перебраться в Северную Америку
Итоговый турнир WTA с 2027 года не будет проводиться в Саудовской Аравии.
Как сообщает известный журналист Бен Ротенберг, WTA Finals может перебраться в Северную Америку. Пока что точно неизвестно, в какой именно город.
Итоговый турнир проводился в Эр-Рияде с 2024 года. Розыгрыш 2026 года станет последним на Аравийском полуострове.
Планы WTA покинуть Саудовскую Аравию появились, несмотря на то, что исполнительный директор организации Порша Арчер в прошлом году выразила заинтересованность в продлении проведения WTA Finals в Эр-Рияде сверх первоначального трехлетнего соглашения.
Переговоры между WTA и Саудовской теннисной федерацией в конечном итоге не привели к продлению проведения турнира в Эр-Рияде.
В прошлом году чемпионкой WTA Finals стала Елена Рыбакина, которая в финале переиграла Арину Соболенко.
The WTA Finals are leaving Saudi Arabia, ending this year and closing a controversial chapter.
Read Bounces to learn which North American city has emerged as a leading contender to host the showcase event next.
