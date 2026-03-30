Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. WTA Finals с 2027 года откажется от Саудовской Аравии. Где будет проходить?
30 марта 2026, 18:35
Итоговый турнир WTA с 2027 года не будет проводиться в Саудовской Аравии.

Как сообщает известный журналист Бен Ротенберг, WTA Finals может перебраться в Северную Америку. Пока что точно неизвестно, в какой именно город.

Итоговый турнир проводился в Эр-Рияде с 2024 года. Розыгрыш 2026 года станет последним на Аравийском полуострове.

Планы WTA покинуть Саудовскую Аравию появились, несмотря на то, что исполнительный директор организации Порша Арчер в прошлом году выразила заинтересованность в продлении проведения WTA Finals в Эр-Рияде сверх первоначального трехлетнего соглашения.

Переговоры между WTA и Саудовской теннисной федерацией в конечном итоге не привели к продлению проведения турнира в Эр-Рияде.

В прошлом году чемпионкой WTA Finals стала Елена Рыбакина, которая в финале переиграла Арину Соболенко.

