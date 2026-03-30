Де Брюйне рассказал о планах касательно карьеры в сборной после ЧМ-2026

Полузащитник итальянского «Наполи» Кевин Де Брюйне рассказал о своих планах относительно карьеры в сборной Бельгии после чемпионата мира 2026 года:

«Я набираю лучший ритм, я уже сыграл больше, чем надеялся. Я тренируюсь с командой уже четыре недели и чувствую себя хорошо.

Не думаю, что в этом туре я сыграю два полных матча по 90 минут, но это и не нужно. Я не планирую покидать сборную после чемпионата мира: пока я буду чувствовать себя хорошо, я буду продолжать играть».

Ранее Пеп Гвардиола высоко оценил уровень Кевина Де Брюйне.