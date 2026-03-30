Легенда Ливерпуля стал амбассадором игорного бренда
Стивен Джеррард сотрудничает с We88 перед ЧМ-2026
Стивен Джеррард стал амбассадором онлайн-казино We88 в преддверии чемпионата мира 2026 года. Партнерство ориентировано на азиатский рынок и усиливает присутствие бренда в сфере онлайн-развлечений.
Легенда «Ливерпуля» и сборной Англии, проведший 114 матчей за национальную команду, продолжает активно участвовать в коммерческих проектах после завершения карьеры.
В We88 отметили, что сотрудничество с Джеррардом станет важным шагом для привлечения новой аудитории, объединив футбольную страсть и игровую индустрию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
