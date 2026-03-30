Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 марта 2026, 13:25 | Обновлено 30 марта 2026, 13:28
442
1

Известна бригада арбитров, которая будет работать на игре Украина – Албания

На матче не будет системы VAR

30 марта 2026, 13:25 | Обновлено 30 марта 2026, 13:28
442
1 Comments
Известна бригада арбитров, которая будет работать на игре Украина – Албания
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Мартинес Мунуэра

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на товарищеском матче между сборными Украины и Албании.

Главным арбитром назначен Хуан Мартинес Мунуэра из Испании. Ему будут помогать соотечественники – Рауль Кабаньеро и Альфредо Родригес Морено. Четвертый судья – Йосу Галеч Апецтегия, который также представляет Испанию.

Система VAR на этом матче использоваться не будет.

Ранее Мунуэра один раз пересекался со сборной Украины. В 2019 году «сине-желтые» под его судейством победили в товарищеском матче Эстонию (1:0). Кроме того, в этом сезоне Хуан работал на матче квалификации Лиги Европы между «Шахтером» и «Бешикташем» (2:0).

Матч Украина – Албания состоится во вторник, 31 марта, в Валенсии на стадионе «Эстадио Сьютат де Валенсия». Старт игры запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины покинул лагерь национальной команды

сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания товарищеские матчи судейские назначения
Иван Чирко Источник: УЕФА
Надзвичайно принциповий поєдинок, ВАР полюбому повинен бути і дивитися повинна обов'язково вся країна. Хлопці - ВИ КРАСЕНІ! (кожне слово - сарказм)
