Известна бригада арбитров, которая будет работать на игре Украина – Албания

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на товарищеском матче между сборными Украины и Албании.

Главным арбитром назначен Хуан Мартинес Мунуэра из Испании. Ему будут помогать соотечественники – Рауль Кабаньеро и Альфредо Родригес Морено. Четвертый судья – Йосу Галеч Апецтегия, который также представляет Испанию.

Система VAR на этом матче использоваться не будет.

Ранее Мунуэра один раз пересекался со сборной Украины. В 2019 году «сине-желтые» под его судейством победили в товарищеском матче Эстонию (1:0). Кроме того, в этом сезоне Хуан работал на матче квалификации Лиги Европы между «Шахтером» и «Бешикташем» (2:0).

Матч Украина – Албания состоится во вторник, 31 марта, в Валенсии на стадионе «Эстадио Сьютат де Валенсия». Старт игры запланирован на 21:45 по киевскому времени.

