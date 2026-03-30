Член наблюдательного совета Баварии: «УЕФА заслуживает похвалы»

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что ему очень нравится новый формат Лиги чемпионов.

«Помню, как аплодировал, когда его представили в 2021 году. Идея, кстати, принадлежит немецкому шахматисту – к сожалению, болельщику дортмундской «Боруссии» (смеется). Плей-офф всегда были отличными, но групповой этап стал слишком обременительным. Сейчас это очень зрелищно. УЕФА заслуживает похвалы».

В текущем сезоне «Бавария» заняла второе место на лиговом этапе Лиги чемпионов и вышла в 1/8 финала, где по сумме двух матчей прошла «Аталанту» (10:2). В четвертьфинале мюнхенцев ожидает противостояние с мадридским «Реалом».

