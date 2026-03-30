Пресс-конференция Реброва в Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
30 марта в 20:00 коуч сборной Украины ответит на вопросы об игре с Албанией
30 марта в 20:00 в Валенсии состоится пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.
Сине-желтая команда на следующий день сыграет товарищеский матч против команды Албании.
30 марта в 20:30 пройдет открытая тренировка сине-желтой команды на стадионе Сьюдад де Валенсия, где играет клуб Леванте.
На следующий день украинская сборная проведет спарринг против команды Албании, игра начнется 31 марта в 21:45.
Сборная Украины не сумела выйти в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026, уступив команде Швеции (1:3).
20:00. Пресс-конференция коуча сборной Украины Сергея Реброва в Валенсии
16:00. Пресс-конференция коуча сборной Албании Силвиньо в Валенсии
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мохамед Салах может вернуться в Италию
Накануне матча Крушинский получил травму