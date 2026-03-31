Динамо обратилось к легенде клуба, который хочет стать главным тренером

Киевское «Динамо» обратилось к бывшему игроку и тренеру клуба Алексею Михайличенко, которому 30 марта исполнилось 63 года.

«Поздравляем с днем рождения бывшего игрока и тренера «Динамо» Алексея МИХАЙЛИЧЕНКО (1963)!

Алексей Александрович выступал за наш клуб с 1981 по 1990 год, за это время был признан лучшим футболистом СССР и стал олимпийским чемпионом 1988 года. Также работал главным тренером «бело-синих» в 2002-2004 и 2019-2020 годах», – говорится в официальном обращении киевлян.

Ранее Алексей Михайличенко рассказал, что хочет вернуться к тренерской работе.