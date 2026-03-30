Новости для Довбика: Рома готовит трансфер суперзвезды АПЛ

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Роме». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 33-летний футболист может вернуться в римский клуб в качестве свободного агента уже предстоящим летом. Соглашение может быть рассчитано на один сезон.

В текущем сезоне на счету Мохамеда Салаха 34 сыгранных матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться десятью забитыми мячами и девятью ассистами.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» и Гасперини могут отказаться от трансфера защитника сборной Украины.