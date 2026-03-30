  Новости для Довбика: Рома готовит трансфер суперзвезды АПЛ
30 марта 2026, 09:46 | Обновлено 30 марта 2026, 09:53
Новости для Довбика: Рома готовит трансфер суперзвезды АПЛ

Мохамед Салах может вернуться в Италию

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Роме». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 33-летний футболист может вернуться в римский клуб в качестве свободного агента уже предстоящим летом. Соглашение может быть рассчитано на один сезон.

В текущем сезоне на счету Мохамеда Салаха 34 сыгранных матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться десятью забитыми мячами и девятью ассистами.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» и Гасперини могут отказаться от трансфера защитника сборной Украины.

По теме:
Маркевич назвал четырёх футболистов, которые необходимы сборной Украины
Джеррард выбрал замену Салаху: кто станет новой звездой Ливерпуля?
Барселона начала переговоры по экс-игроку Баварии и Манчестер Сити
Даниил Кирияка Источник: La Gazzetta dello Sport
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренера Динамо экстренно госпитализировали после поражения сборной
Футбол | 29 марта 2026, 13:18 3
Экс-тренера Динамо экстренно госпитализировали после поражения сборной
Экс-тренера Динамо экстренно госпитализировали после поражения сборной

У Луческу продолжаются проблемы со здоровьем

Эксперт: «Молодая сборная Украины, а 8-10 игроков уже не будет на ЧМ»
Футбол | 30 марта 2026, 03:22 3
Эксперт: «Молодая сборная Украины, а 8-10 игроков уже не будет на ЧМ»
Эксперт: «Молодая сборная Украины, а 8-10 игроков уже не будет на ЧМ»

Вацко не согласен с тем, что сборную можно назвать молодой командой

Интерес Реала. Утрехту посоветовали избавиться от украинского Холанда
Футбол | 30.03.2026, 09:51
Интерес Реала. Утрехту посоветовали избавиться от украинского Холанда
Интерес Реала. Утрехту посоветовали избавиться от украинского Холанда
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Футбол | 30.03.2026, 07:15
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Теннис | 29.03.2026, 13:25
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Популярные новости
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
29.03.2026, 09:53 6
Авто/мото
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Бокс
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
28.03.2026, 09:28 8
Футбол
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
28.03.2026, 08:04 16
Футбол
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 08:45 36
Футбол
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 09:17 35
Футбол
