Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  В сборной Германии определили основного голкипера на чемпионат мира 2026
Чемпионат мира
30 марта 2026, 05:22 | Обновлено 30 марта 2026, 05:23
В сборной Германии определили основного голкипера на чемпионат мира 2026

Стало известно, на кого сделает ставку Юлиан Нагельсманн

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник немецкой сборной Юлиан Нагельсманн определился с иерархией голкиперов на случай, если первый номер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сможет поехать на чемпионат мира – 2026. Данной информацией поделился репортер Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

Согласно сведениям источника, основным стражем ворот национальной команды при отсутствии тер Штегена станет Оливер Бауманн, защищающий цвета «Хоффенхайма».

Роль его ближайшего дублера будет отведена Александру Нюбелю из «Баварии», который сейчас на правах аренды выступает за «Штутгарт». Личность третьего вратаря в заявке определится несколько позже.

Напомним, что в рамках группового этапа ЧМ-2026 Германия сразится в квартете Е, где ее соперниками станут сборные Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

По теме:
Нагельсманн объяснил вызов вингера Галатасарая в сборную Германии
Флик согласовал уже третий контракт с Барселоной
Вундеркинд Баварии и новая звезда АПЛ: 5 интересных дебютантов в сборных
сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн Оливер Бауманн
Михаил Олексиенко Источник: Флориан Плеттенберг
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Футбол | 29 марта 2026, 08:02 0
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал

Тренер выделил Миколенко

Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Футбол | 29 марта 2026, 16:15 58
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов

Представители СМИ проанализировали работу наставника нашей национальной команды

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку. Впереди – матч с Албанией
Футбол | 29.03.2026, 23:59
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку. Впереди – матч с Албанией
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку. Впереди – матч с Албанией
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Бокс | 29.03.2026, 14:02
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Игорь Кондратюк рассказал, когда Сергей Ребров покинет сборную
Футбол | 30.03.2026, 07:00
Игорь Кондратюк рассказал, когда Сергей Ребров покинет сборную
Игорь Кондратюк рассказал, когда Сергей Ребров покинет сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
29.03.2026, 20:22 16
Футбол
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 58
Футбол
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
29.03.2026, 00:40 42
Бокс
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
29.03.2026, 09:53 7
Авто/мото
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем