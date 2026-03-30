В сборной Германии определили основного голкипера на чемпионат мира 2026

Наставник немецкой сборной Юлиан Нагельсманн определился с иерархией голкиперов на случай, если первый номер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сможет поехать на чемпионат мира – 2026. Данной информацией поделился репортер Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

Согласно сведениям источника, основным стражем ворот национальной команды при отсутствии тер Штегена станет Оливер Бауманн, защищающий цвета «Хоффенхайма».

Роль его ближайшего дублера будет отведена Александру Нюбелю из «Баварии», который сейчас на правах аренды выступает за «Штутгарт». Личность третьего вратаря в заявке определится несколько позже.

Напомним, что в рамках группового этапа ЧМ-2026 Германия сразится в квартете Е, где ее соперниками станут сборные Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.