Нагельсманн объяснил вызов вингера Галатасарая в сборную Германии

Тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн пояснил, какими спортивными факторами обусловлен вызов вингера «Галатасарая» Лероя Сане в ряды сборной.

«Главный аргумент заключается в нашей потребности в исполнителях, способных эффективно действовать один в один. У нас не так много подобных футболистов, хотя альтернативные варианты существуют.

Ориентиром для Лероя должны служить поединки уровня встречи со Словакией. Ему необходимо стабильно демонстрировать такой класс. Последний выход против Швейцарии был приемлемым – не выдающимся, но и не провальным. Сане четко понимает требования и обязан подтверждать свой статус на поле. В итоге наш выбор будет продиктован интересами коллектива.

Нам требуются игроки определенных характеристик, чтобы успешно противостоять различным тактическим схемам. На правом фланге дефицит тех, кто может обыгрывать оппонента на дриблинге. Ленни [Карл] проявил себя отлично, однако нужно оценивать его долговечность и стабильность.

Джейми Левелинг также способен закрыть эту позицию, но сейчас он вне игры из-за травмы. Рассчитываю, что через два месяца мы придем к верному решению», – заявил Нагельсманн.