  4. «Это невозможно игнорировать»: Нагельсманн сделал заявление относительно ЧМ
Чемпионат мира
20 марта 2026, 04:13
Наставник сборной Германии высказался о глобальной политической обстановке

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о глобальной политической обстановке в преддверии мирового первенства. Тренер подчеркнул, что полностью абстрагироваться от происходящего в мире невозможно.

«Нельзя игнорировать мировые события. Безусловно, как у частного лица, у меня сформированы свои взгляды, ценности и нормы. Однако в моей профессиональной роли, где я несу ответственность за футбол, я с огромным нетерпением жду предстоящий праздник спорта. Для меня это будет дебютный чемпионат мира – величайший турнир планеты.

В качестве главного тренера национальной команды я концентрируюсь именно на спортивной составляющей. Наша задача – достойно проявить себя на мундиале и переубедить тех, кто настроен скептически. Моя главная цель – успешное выступление команды», – заявил Нагельсманн.

Напомним, ЧМ-2026 примут США, Канада и Мексика в период с 11 июня по 19 июля.

Михаил Олексиенко Источник: Bayern & Germany
