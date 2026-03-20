«Это невозможно игнорировать»: Нагельсманн сделал заявление относительно ЧМ

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о глобальной политической обстановке в преддверии мирового первенства. Тренер подчеркнул, что полностью абстрагироваться от происходящего в мире невозможно.

«Нельзя игнорировать мировые события. Безусловно, как у частного лица, у меня сформированы свои взгляды, ценности и нормы. Однако в моей профессиональной роли, где я несу ответственность за футбол, я с огромным нетерпением жду предстоящий праздник спорта. Для меня это будет дебютный чемпионат мира – величайший турнир планеты.

В качестве главного тренера национальной команды я концентрируюсь именно на спортивной составляющей. Наша задача – достойно проявить себя на мундиале и переубедить тех, кто настроен скептически. Моя главная цель – успешное выступление команды», – заявил Нагельсманн.