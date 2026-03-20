МАРТИНЕС: «У Роналду нет той одержимости, которую ему приписывают»

Наставник португальской национальной сборной Роберто Мартинес поделился мыслями о том, насколько для Криштиану Роналду принципиально достичь отметки в 1000 забитых мячей.

«В нашей практике были моменты, когда Криштиану имел возможность отличиться сам, но вместо этого отдавал пас партнеру. Я высоко ценю подобный подход. Это критически важно.

Роль форварда заключается не только в реализации моментов, но и в принятии верных решений внутри штрафной площади. Именно для этого необходимы ассисты, которые зачастую оказываются ценнее самих голов.

Безусловно, перед нами бомбардир, на счету которого 25 попаданий в 30 встречах. Однако я гораздо больше дорожу его манерой игры в чужой зоне. У Роналду нет той одержимости тысячным голом, которую ему приписывают окружающие.

Его поведение говорит об обратном. Не берусь судить ситуацию в его клубе, но в расположении сборной он демонстрирует совершенно иной настрой», – подчеркнул Мартинес.