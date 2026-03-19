ФОТО. Роналду показал редкие кадры с отцом – и выдал сильный месседж

Криштиану Роналду опубликовал эмоциональный пост в соцсетях, посвятив его своему покойному отцу.

В Instagram он показал семейное фото с детьми и Джорджиной, а также архивный снимок с отцом Жозе Динишем Авейру, который умер в 2005 году.

Именно отец помог Роналду сделать первые шаги в футболе, работая в клубе «Андоринья». В подписи футболист подчеркнул важность своих корней:

«Оттуда, откуда я родом, и для тех, для кого я живу. С Днем отца».

Ранее Роналду признавался, что их отношения были непростыми, но память об отце остается для него очень важной.