ВИДЕО. Победный момент Синнера, поднятие трофея и церемония награждения
Итальянец стал чемпионом Мастерса в Майами
29 марта состоялся финальный поединок в мужском одиночном разряде на турнире ATP 1000 в Майами.
Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер зовоевал трофей на Мастерсе во Флориде и оформил «Солнечный дубль».
Итальянец переиграл чеха Иржи Легечку (ATP 22) в двух сетах.
После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения игроков. Sport.ua предлагает ознакомиться с видеомоментами победного розыгрыша Синнера, поднятия трофея и торжественной церемонии!
Видео поднятия трофея и церемонии награждения
