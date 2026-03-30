ВИДЕО. Победный момент Синнера, поднятие трофея и церемония награждения

29 марта состоялся финальный поединок в мужском одиночном разряде на турнире ATP 1000 в Майами.

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер зовоевал трофей на Мастерсе во Флориде и оформил «Солнечный дубль».

Итальянец переиграл чеха Иржи Легечку (ATP 22) в двух сетах.

После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения игроков.

