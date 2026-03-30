Против диктатуры тактики: легенда Франции опасается за будущее футбола
Лизаразю выразил протест против чрезмерного доминирования тактических схем в современном футболе
Бывший защитник национальной команды Франции Биксант Лизаразю выразил протест против чрезмерного доминирования тактических схем в современном футболе.
«Еще введение правила пяти замен вызвало у меня внутреннее сопротивление, поскольку подобные нововведения лишь укрепляют абсолютную власть наставников.
Футболисты не должны превращаться в бездушные фигуры на шахматной доске или в роботов, обслуживающих тренерскую стратегию, как это происходит в американском футболе. Я категорически против трансформации футбола в подобие НФЛ.
Безусловно, тактика всегда имела значение, однако нельзя приносить в жертву то, что делает игроков великими: их спонтанность, творческое начало и внутреннюю свободу.
Никто не диктовал Пеле, Марадоне или Зидану, как именно им следует играть. Их дриблинг и озарения превратили футбол в легенду.
В наши дни мне доставляет удовольствие игра Майкла Олисе. Я вижу, как он разрушает шаблоны современного футбола – он неуправляем и свободен в своих решениях.
Он творит на поле, следуя собственному вдохновению. Олисе доказывает: футбол должен в большей степени принадлежать самим игрокам, а не тренерам», – отметил Лизаразю в своей авторской колонке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
