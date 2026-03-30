Франция в 11-м матче подряд забила 2+ гола. Какой рекорд у трехцветных?

Сборная Франции продлила до 11 свою серию матчей с 2+ голами во всех турнирах.

В этот раз французы победили в товарищеском матче сборную Колумбии со счетом 3:1.

До собственного рекорда по количеству матчей подряд с 2+ голами французам теперь не хватает одной игры.

В 2000 году с марта по август сборная Франции провела 12 матчей подряд с 2+ забитыми мячами.

Серия матчей сборной Франции с 2+ голами (11) во всех турнирах

2026: ТМ, Колумбия – Франция – 1:3

2026: ТМ, Бразилия – Франция – 1:2

2025: ЧМ (квал.), Азербайджан – Франция – 1:3

2025: ЧМ (квал.), Франция – Украина – 4:0

2025: ЧМ (квал.), Исландия – Франция – 2:2

2025: ЧМ (квал.), Франция – Азербайджан – 3:0

2025: ЧМ (квал.), Франция – Исландия – 2:1

2025: ЧМ (квал.), Украина – Франция – 0:2

2025: ЛН, Германия – Франция – 0:2

2025: ЛН, Испания – Франция – 5:4

2025: ЛН, Франция – Хорватия – 2:0