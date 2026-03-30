  4. Франция в 11-м матче подряд забила 2+ гола. Какой рекорд у трехцветных?
30 марта 2026, 00:41 | Обновлено 30 марта 2026, 00:42
22
0

Франция в 11-м матче подряд забила 2+ гола. Какой рекорд у трехцветных?

Вспомним все матчи французов в рамках текущей результативной серии

30 марта 2026, 00:41 | Обновлено 30 марта 2026, 00:42
22
0
Франция в 11-м матче подряд забила 2+ гола. Какой рекорд у трехцветных?
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции продлила до 11 свою серию матчей с 2+ голами во всех турнирах.

В этот раз французы победили в товарищеском матче сборную Колумбии со счетом 3:1.

До собственного рекорда по количеству матчей подряд с 2+ голами французам теперь не хватает одной игры.

В 2000 году с марта по август сборная Франции провела 12 матчей подряд с 2+ забитыми мячами.

Серия матчей сборной Франции с 2+ голами (11) во всех турнирах

  • 2026: ТМ, Колумбия – Франция – 1:3
  • 2026: ТМ, Бразилия – Франция – 1:2
  • 2025: ЧМ (квал.), Азербайджан – Франция – 1:3
  • 2025: ЧМ (квал.), Франция – Украина – 4:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Исландия – Франция – 2:2
  • 2025: ЧМ (квал.), Франция – Азербайджан – 3:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Франция – Исландия – 2:1
  • 2025: ЧМ (квал.), Украина – Франция – 0:2
  • 2025: ЛН, Германия – Франция – 0:2
  • 2025: ЛН, Испания – Франция – 5:4
  • 2025: ЛН, Франция – Хорватия – 2:0
По теме:
ВИДЕО. Мбаппе удивил всех: что он делал на скамейке во время матча Франции
Он сделал дубль. Франция убедительно переиграла Колумбию в репетиции ЧМ
Винисиус чувствует себя лучше и готов сыграть с Хорватией
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад, что мы его подписали»
Футбол | 29 марта 2026, 21:59 0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад, что мы его подписали»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад, что мы его подписали»

Президент УАФ – о сотрудничестве со Шведским футбольным союзом

Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Футбол | 29 марта 2026, 06:02 0
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины

Буряк выделил трех футболистов

Алиев вспомнил о Пономаренко после катастрофы в матче Украина – Швеция
Футбол | 29.03.2026, 21:00
Алиев вспомнил о Пономаренко после катастрофы в матче Украина – Швеция
Алиев вспомнил о Пономаренко после катастрофы в матче Украина – Швеция
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Футбол | 29.03.2026, 09:17
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Бокс | 29.03.2026, 14:02
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Популярные новости
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
28.03.2026, 09:28 7
Футбол
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 5
Теннис
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 58
Футбол
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
28.03.2026, 22:46 7
Футбол
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
29.03.2026, 13:25 27
Теннис
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
28.03.2026, 03:10 5
Теннис
