Франция в 11-м матче подряд забила 2+ гола. Какой рекорд у трехцветных?
Вспомним все матчи французов в рамках текущей результативной серии
Сборная Франции продлила до 11 свою серию матчей с 2+ голами во всех турнирах.
В этот раз французы победили в товарищеском матче сборную Колумбии со счетом 3:1.
До собственного рекорда по количеству матчей подряд с 2+ голами французам теперь не хватает одной игры.
В 2000 году с марта по август сборная Франции провела 12 матчей подряд с 2+ забитыми мячами.
Серия матчей сборной Франции с 2+ голами (11) во всех турнирах
- 2026: ТМ, Колумбия – Франция – 1:3
- 2026: ТМ, Бразилия – Франция – 1:2
- 2025: ЧМ (квал.), Азербайджан – Франция – 1:3
- 2025: ЧМ (квал.), Франция – Украина – 4:0
- 2025: ЧМ (квал.), Исландия – Франция – 2:2
- 2025: ЧМ (квал.), Франция – Азербайджан – 3:0
- 2025: ЧМ (квал.), Франция – Исландия – 2:1
- 2025: ЧМ (квал.), Украина – Франция – 0:2
- 2025: ЛН, Германия – Франция – 0:2
- 2025: ЛН, Испания – Франция – 5:4
- 2025: ЛН, Франция – Хорватия – 2:0
🇫🇷 La France a marqué au moins 2 buts lors de chacun ses 11 derniers matchs. Elle a fait mieux qu'à une seule reprise dans son histoire (12 matchs de suite de mars à août 2000). #COLFRA— Stats Foot (@Statsdufoot) March 29, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
