ФОТО. Это точно футбольное поле? Как выглядит стадион в Тернополе

Неприятно удивляет состояние поля на стадионе им. Романа Шухевича в Тернополе.

29 марта на этом стадионе прошел матч 20-го тура Первой лиги.

Игра между командами Нива Тернополь и Пробой Городенко завершилась вничью (0:0).

Газон стадиона в Тернополе имеет неприглядный вид – местами есть трава, но иногда это земля без покрытия, и TV-картинка выглядит удручающе.

Интересно, что Эпицентр еще в прошлом году переехал из Тернополя на арену Левого Берега.

