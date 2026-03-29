Украина. Первая лига
29 марта 2026, 23:37 | Обновлено 29 марта 2026, 23:40
ФОТО. Это точно футбольное поле? Как выглядит стадион в Тернополе

Матч между командами Нива Тернополь и Пробой Городенка завершился вничью

Стадион в Тернополе

Неприятно удивляет состояние поля на стадионе им. Романа Шухевича в Тернополе.

29 марта на этом стадионе прошел матч 20-го тура Первой лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра между командами Нива Тернополь и Пробой Городенко завершилась вничью (0:0).

Газон стадиона в Тернополе имеет неприглядный вид – местами есть трава, но иногда это земля без покрытия, и TV-картинка выглядит удручающе.

Интересно, что Эпицентр еще в прошлом году переехал из Тернополя на арену Левого Берега.

Видео матча. Нива Тернополь – Пробой Городенка – 0:0

Фотогалерея. Стадіон у Тернополі

Forvard001
Яке поле, такий і рівень команд,треба сприймати все об'єктивно, а не літати десь в мріях
ona_proigraet
так само виглядав і стадіон Динамо на першій грі з Рухом. Чи Динамо можна, а Буковині і Тернополю ні?
