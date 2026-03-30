В Жироне не промолчали после фиаско Украины против Швеции
Каталонский клуб упомянул о выступлении Ваната и Цыганкова
Каталонский клуб «Жирона» упомянул об игре Владислава Ваната и Виктора Цыганкова в неудачном матче сборной Украины против Швеции.
«🇺🇦 Украина 🆚 Швеция 🇸🇪 (1-3)
🕒 90 минут Цыганкова
🕒 60 минут Ваната», – сообщает пресс-служба каталонского клуба.
26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.
Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.
🇺🇦 UCRAÏNA 🆚 SUÈCIA 🇸🇪 (1-3)— Girona FC (@GironaFC) March 27, 2026
🕒 90’ de joc de Tsygankov
🕒 60’ de joc de Vanat pic.twitter.com/p2tV1riWl3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
