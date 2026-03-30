В Жироне не промолчали после фиаско Украины против Швеции

Каталонский клуб «Жирона» упомянул об игре Владислава Ваната и Виктора Цыганкова в неудачном матче сборной Украины против Швеции.

«🇺🇦 Украина 🆚 Швеция 🇸🇪 (1-3)

🕒 90 минут Цыганкова

🕒 60 минут Ваната», – сообщает пресс-служба каталонского клуба.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.