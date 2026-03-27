Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции

После поражения сборной Украины от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 игроки команды столкнулись с волной критики в соцсетях. В частности, Виктор Цыганков и Владислав Ванат приняли неожиданное решение – оба закрыли комментарии в своих Instagram-аккаунтах.

Поединок состоялся в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершился победой шведов. Хет-трик оформил Виктор Дьокереш, тогда как единственный гол за «сине-желтых» забил Матвей Пономаренко.

В итоге сборная Украины завершила выступления в отборе, а Швеция в финале поборется за путевку на мундиаль с Польшей.