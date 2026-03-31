Эксперт указал Реброву на футболиста, который не уровень чемпионата мира

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук остался недоволен игрой Ивана Калюжного в матче против Швеции (1:3).

«Калюжный. Иван – неплохой игрок, но не для уровня чемпионата мира. Считаю, что главным виновником первого пропущенного мяча был именно Калюжный, который потерял зону, просто создавал численность при обороне», – сказал Калюжный.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.