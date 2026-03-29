Джеррард советует Тоттенхэму довериться экс-тренеру Шахтера

В воскресенье «Тоттенхэм» уволил Игора Тудора с поста главного тренера. Главным кандидатом на вакантную должность считается Роберто Де Дзерби, который в феврале покинул «Марсель». Его конкурентом называют Маурисио Почеттино, у которого есть большой минус в борьбе с итальянцем – ему предстоят матчи чемпионата мира со сборной США.

Легендарный экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард советует «шпорам» довериться Де Дзерби, утверждает Goal.com. Ранее Джеррард говорил: «Я думаю, Микель Артета поступил очень умно, отправляя Итана Нванери к Де Дзерби, у которого есть опыт развития игроков. Он даст ему время, образование и развитие, и Итан получит больше игрового времени, играя за «Марсель».

После ухода из «Шахтёра» в 2022 году итальянский специалист Роберто Де Дзерби работал с «Брайтоном» и «Марселем».