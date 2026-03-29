  4. Джеррард советует Тоттенхэму довериться экс-тренеру Шахтера
29 марта 2026, 21:53
1095
0

Джеррард советует Тоттенхэму довериться экс-тренеру Шахтера

Стивен Джеррард уверен в тренерских способностях Роберто Де Дзерби

29 марта 2026, 21:53 |
1095
0
Джеррард советует Тоттенхэму довериться экс-тренеру Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Стівен Джеррард

В воскресенье «Тоттенхэм» уволил Игора Тудора с поста главного тренера. Главным кандидатом на вакантную должность считается Роберто Де Дзерби, который в феврале покинул «Марсель». Его конкурентом называют Маурисио Почеттино, у которого есть большой минус в борьбе с итальянцем – ему предстоят матчи чемпионата мира со сборной США.

Легендарный экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард советует «шпорам» довериться Де Дзерби, утверждает Goal.com. Ранее Джеррард говорил: «Я думаю, Микель Артета поступил очень умно, отправляя Итана Нванери к Де Дзерби, у которого есть опыт развития игроков. Он даст ему время, образование и развитие, и Итан получит больше игрового времени, играя за «Марсель».

После ухода из «Шахтёра» в 2022 году итальянский специалист Роберто Де Дзерби работал с «Брайтоном» и «Марселем».

По теме:
Топ-клуб АПЛ может возглавить действующий игрок команды
Коуч шутя ответил на слухи о переговорах с Тоттенхэмом: «Стою с пивом»
Тудор стал пятым тренером в истории АПЛ, возглавлявшим клуб менее 50 дней
Стивен Джеррард Роберто Де Дзерби Игор Тудор Тоттенхэм Микель Артета Итан Нванери Марсель
Руслан Полищук Источник: The Mirror
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Футбол | 29 марта 2026, 09:17 34
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины

Сергей Ребров может в скором времени уйти в отставку

Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Бокс | 29 марта 2026, 14:02 0
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника

Украинский промоутер похвалил Мозеса

Четыре финала WTA 125 подряд. Калинина упустила трофей в Дубровнике
Теннис | 29.03.2026, 18:50
Четыре финала WTA 125 подряд. Калинина упустила трофей в Дубровнике
Четыре финала WTA 125 подряд. Калинина упустила трофей в Дубровнике
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Бокс | 29.03.2026, 00:40
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Главный тренер Чернигова объяснил сенсационную победу над Левым Берегом
Футбол | 29.03.2026, 21:47
Главный тренер Чернигова объяснил сенсационную победу над Левым Берегом
Главный тренер Чернигова объяснил сенсационную победу над Левым Берегом
Популярные новости
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
27.03.2026, 20:56 45
Футбол
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
28.03.2026, 19:43 5
Футбол
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
27.03.2026, 17:27 14
Футбол
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
28.03.2026, 00:02 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 35
Футбол
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
28.03.2026, 08:52 8
Футбол
